Nanomnia, la startup veronese sulla vetta del biotech

Prende il via una nuova Intesa Sanpaolo ELITE Lounge per l’accelerazione finanziaria 21 startup italiane. Sono state scelte le più innovative e tra queste, l’unica veneta, ha sede a Verona: si chiama Nanomnia e si occupa di biotech; è fondata da tre ricercatori: Marta Bonaconsa (biologo, PhD Neuroscienze), Michele Bovi (biotecnologo agro-industriale, PhD in Biotecnologie), Pietro Vaccari (Ingegnere dei Bio e Nanomateriali). Il laboratorio ha sede a Zevio e si occupa di numerose ricerche, dall’agronomico al mondo della cosmesi.

Individuata fra i programmi sostenuti da Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle aziende ad alto contenuto di innovazione; l’iniziativa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano ed ELITE, l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext. Aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. I 21 protagonisti della nuova Lounge avranno anche la possibilità di accedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali per agevolare il loro eventuale accesso al mercato dei capitali. Le imprese saranno anche dotate di strumenti utili ad affrontare il delicato contesto economico attuale e anche alla luce delle risorse del PNRR.

«L’avvio di questa ELITE Lounge, interamente dedicata alle startup, testimonia la nostra piena fiducia nei confronti delle

aziende innovative e dell’iniziativa imprenditoriale, anche in un contesto critico – Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo -. Il percorso permetterà alle 21 partecipanti di consolidare le competenze in chiave finanziaria e di governance, ampliando le opportunità di crescita dimensionale, manageriale, e competitiva, fattori decisivi per l’intero sistema delle imprese. Con questa iniziativa, inoltre, si chiude il ciclo che abbiamo avviato quest’anno per la prima volta con Up2Stars, il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione di 40 startup scelte tra numerosissime candidature, che ne ha promosso l’accelerazione, in collaborazione con il nostro partner Gellify, e facilitato l’incontro con gli investitori in due Demo Day».

Il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese prevede investimenti per oltre 410 miliardi di euro fino al 2026, dei quali 120 destinati alle PMI. Innovazione e sostenibilità sono i principali temi del percorso di formazione per startup

provenienti da 8 regioni d’Italia e appartenenti a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia italiana.

«La nuova Lounge frutto della partnership tra Intesa Sanpaolo ed ELITE, è dedicata a un gruppo di startup italiane e sostiene il percorso di accelerazione finanziaria di realtà innovative – commenta Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE -. Grazie a una rete di professionisti e investitori internazionali e a un percorso formativo dedicato ad ampliare le opportunità di crescita sostenibile, saranno in grado di essere maggiormente competitive a livello nazionale e internazionale. Dal 2012, anno di nascita di ELITE, l’innovazione è sempre stato uno dei driver di crescita che abbiamo individuato come strategico per le imprese e iniziative come questa arricchiscono il processo di contaminazione tra aziende tradizionali e startup. Partendo dal confronto in aula, sono infatti molti i progetti di innovazione e le nuove relazioni di business che immaginiamo potranno accadere».