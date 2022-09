Filippo Maria Novi, il Re del Lusso per la Fashion Week

Gli appuntamenti in agenda sono ancora tanti. In questa stagione Milano si conferma capitale degli eventi tra mostre, party e intrattenimento ed è già partita la kermesse più attese dell’anno: la Milano Fashion Week; dal 20 al 26 settembre con urban, fashion e tanto design i riflettori di tutto il mondo si accendono sulla settimana meneghina.

Flusso di spettatori, curiosi e partecipanti che aumenta ogni anno. A un’ora da Verona, si può raggiungere la capitale della moda in modo facile e veloce evitando le congestioni del trasporto pubblico. Noleggio con conducente Milano sono le soluzioni vincenti per svicolare il traffico e arrivare a ogni evento.

Per spiegarci come spostarsi comodamente e in modo efficace a Milano e non solo, abbiamo intervistato Filippo Maria Novi, consulente di NCC Milano , ha oltre 25 anni di esperienza nel settore del Noleggio di lusso con e senza conducente.

Come nasce il concetto di Luxury Personal Concierge e quali sono i servizi offerti?

E’ come un hotel a 5 stelle, che consente però di spostarsi da un luogo all’altro in modo comodo, veloce e con un confort ad alto livello. Molto più che una rete di trasporti, un vero e proprio network a livello mondiale in grado di collegare Milano con Verona, Venezia, Firenze, Roma e le più importanti metropoli del mondo come Londra, Monte Carlo, Hong-Kong, New York e Dubai. Un servizio che offre un’esperienza di lusso con personale qualificato. E’ possibile noleggiare, con o senza conducente, diverse tipologie di mezzo: dalle auto blindate, servizio Ncc Mercedes classe E – Classe S – Classe S – mini bus – sprinter - ai bus fino agli elicotteri. Offriamo molti servizi ma il nostro plus distintivo è il Luxury NCC, cioè il Noleggio con conducente Milano.



Quali sono le tratte più richieste e i mezzi a disposizione?

In questa stagione le tratte più richieste sono quelle che collegano le città alle rinomate mete estive come Portofino, Forte dei Marmi, Monte Carlo e Saint Tropez; mentre, d’inverno, Ncc Milano è impegnata in altrettante località celebri tipiche dell’alta stagione quali Madonna di Campiglio, Saint Moritz e Cortina d'Ampezzo. Tra i numerosi servizi di noleggio quello sportivo ha un tocco speciale e tanta personalità: si possono guidare Ferrari, Lamborghini, Bentley con il nostro esclusivo servizio die auto sportive. Organizziamo anche trasferimenti per aziende e bus luxury direttamente in aeroporto: basta comunicarci luogo, data e ora. NCC Milano sarà lì.

Uno dei vostri servizi più esclusivi è il noleggio di jet privati, come funziona?

Il servizio di private Jet charter collega i principali scali milanesi con le città in tutta Europa e nel mondo. Disponiamo di differenti pacchetti come la “Multiproprietà di Jet privati” (fractional jet ownership), che porta rilevanti vantaggi: ad esempio, è possibile usufruire di uno sconto del 70% sui voli prenotati così il costo del volo ammonta a quanto pagherebbe il proprietario del velivolo. Disponiamo anche di “JetCard”, uno speciale pacchetto per il solo acquisto di ore di volo su Jet privati. Ma i nostri servizi non si fermano qui: offriamo anche yacht charter, helicopter charter e per tour anche sul Lago di Garda.

Dunque, vi aspettiamo tutti per la fashionweek, per farvi vivere un’esperienza di Ncc Milano e di servizi esclusivi di Personal Concierge con il re del lusso internazionale Filippo Maria Novi.

