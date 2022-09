Ferroli in pole position sull’elettrificazione del riscaldamento

«Ferroli è in prima linea nel processo di elettrificazione, primo e fondamentale passo per ridurre le emissioni di anidride carbonica e arrivare a un’economia sostenibile e green».

E’ quanto ha sottolineato il CEO del gruppo veronese, Riccardo Garrè, intervenendo al convegno dal titolo “Electrification is the low-carbon future”, che si è tenuto a New York nel corso della Climate Week organizzata dalla Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP).

Lo Strategic Open Dialogue on Electrification (SODE), a cui Ferroli ha partecipato, era moderato da Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X.

L'elettrificazione può fornire significativi benefici economici, ambientali e sociali, è stato sottolineato nel corso del meeting. L’elettrificazione, inoltre, è stata identificata come uno dei fattori chiave della transizione energetica verso la decarbonizzazione. Ma, in questo processo, non stiamo procedendo abbastanza velocemente.

Garrè: l’European Green Deal è un impegno politico molto serio

«Da un lato, è necessario che i nostri politici si rendano conto che l’European Green Deal non è un obiettivo qualsiasi scritto sulla carta, ma un commitment politico molto serio» ha affermato Garrè. «E che mettano in campo azioni decise per la riforma del mercato europeo dell’energia, in tutti i vari aspetti: fornitura (della parte di combustibili fossili che saranno necessari ancora per un lungo periodo), generazione, stoccaggio e soprattutto trasmissione e distribuzione».

Il numero uno di Ferroli ha aggiunto che «gli investitori devono avere un quadro certo, convincente e coerente per dispiegare un volume di fuoco enorme di investimenti necessari per ammodernare ed espandere la rete elettrica, considerando anche che fino al 70% degli investimenti per la transizione green nel prossimo decennio dovranno essere sostenuti da capitali privati, come sostiene la International Energy Agency».

Garrè ha concluso che, «nel mentre, per non perdere l’attimo è già possibile ad iniziare a trasformare radicalmente gli edifici esistenti, introducendo una tecnologia fortemente decarbonizzata, che aiuti la crescita e la presa di coscienza e di fiducia della filiera professionale, indispensabile per un successo di un processo così radicale in cui tutti gli attori sono coinvolti e possono far inceppare il processo virtuoso. Dobbiamo diffondere ancora di più le pompe di calore Ibride, tecnologia nata in Italia e in rapida ascesa anche in altri Stati europei, in cui Ferroli gioca oggi un ruolo da leader. Il loro ruolo è essenziale nella fase di transizione che deve essere pilotata ma al tempo stesso agile. Non possiamo aspettare che gli investimenti nelle reti atterrino nel 2030 od oltre per installare apparecchi sempre meno legati ai combustibili fossili».

SODE, un’alleanza per l’elettrificazione

SODE è una coalizione globale che riunisce i numeri uno di varie aziende del settore energetico, degli utilizzatori finali (trasporti, industria, edilizia) e partner strategici/tecnologici. L’alleanza è impegnata a promuovere l'elettrificazione come fattore abilitante per la transizione energetica. SODE è presieduta da Abderrahim El Hafidi, CEO ONEE, e ha Francesco Venturini come co-head.

L’obiettivo di SODE è creare una community di manager di imprese della catena del valore dell’elettricità per concordare strategie per accelerare l'elettrificazione e la transizione energetica. L’alleanza prevede incontri annuali in cui i CEO si scambiano esperienze, parlano delle lezioni imparate e studiano approcci innovativi all'elettrificazione.

SODE ha sviluppato un documento sul processo di elettrificazione, “Catalyzing Electrification Accord”, lanciato nel corso del panel a cui ha partecipato Garrè, che verrà utilizzato come briefing per gli incontri politici di alto livello con i nostri parlamentari e le autorità regolatorie.

L’impegno di Ferroli sulla sostenibilità

Ferroli è da tempo all’avanguardia sul fronte dell’innovazione, con particolare attenzione alle tecnologie per ridurre l’impatto ambientale e accelerare la transizione energetica.

Il 21 giugno scorso, il Gruppo ha inaugurato ufficialmente il nuovo Centro Ricerca & Sviluppo, nato per realizzare sistemi efficienti ed ecologici e proiettare la multinazionale del comfort termico nel futuro. Un futuro che vedrà prodotti sempre più sostenibili, pompe di calore con refrigeranti naturali, con impatto ambientale pressoché nullo, e sistemi di riscaldamento a idrogeno.

La competenza storica di Ferroli nell’innovazione applicata al settore del riscaldamento e del comfort, a partire storicamente dallo sviluppo del gas naturale come sostituto del gasolio, ha consentito di attrezzare il nuovo laboratorio per la sperimentazione e lo sviluppo dei nuovi vettori energetici del futuro, cioè i gas rinnovabili, in particolare l’idrogeno puro e miscelato in varie forme.

Il peso totale dei prodotti eco-compatibili a energia rinnovabile, in percentuale del turnover complessivo del Gruppo, è passato dal 17,5% del 2020 al 22,5% del 2021 e al 36% nei primi quattro mesi del 2022, con i prodotti di tipo elettrico che praticamente hanno sfondato la quota del 50%.

La strategia di decarbonizzazione del Gruppo è testimoniata dallo sviluppo e commercializzazione dei nuovi prodotti, sempre più votati all’elettrificazione, e dalla rapida evoluzione dei processi e delle consuetudini aziendali. Compiendo un ulteriore passo in questa direzione, nel luglio scorso Ferroli ha annunciato lo sbarco nel Metaverso.

Il progetto, nato dalla collaborazione con Lenovo ed Hevolus Innovation (Global Microsoft Partner), si chiama Metaverso@Ferroli e punta sulle opportunità offerte dalla piattaforma hVerse di Hevolus per creare il primo Metaverso in Web 4.0 di Ferroli.

Lo sbarco nel Metaverso consentirà al Gruppo di accelerare le strategie aziendali in materia di sostenibilità, riducendo la CO 2 emessa con la mobilità dei dipendenti per partecipare ai meeting. In secondo luogo, il progetto potenzia la brand awareness di Ferroli.

Inoltre, la virtualizzazione delle riunioni incrementerà l’efficienza dei dipendenti e ne ridurrà i tempi di inattività.