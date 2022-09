Premio Donna del Marmo 2022: trionfa Giordano Bruno Guerri

Giordano Bruno Guerri vince la 16esima edizione del Premio Donna del Marmo. Il riconoscimento viene conferito ogni anno dall’Associazione Nazionale Le Donne del Marmo per valorizzare chi ha contribuito con arte, professionalità e dedizione al mondo del marmo promuovendone l’uso e la diffusione.

Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento, quest’anno, il senese Giordano Bruno Guerri, storico, manager editoriale e museale e Presidente dal 2008 della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Il suo progetto “Riconquista”, negli ultimi anni, ha permesso l’apertura e la riapertura di numerose aree del Vittoriale; inoltre, ha visto nel 2021 (centenario della Fondazione) ogni spazio restituito alla sua originaria bellezza e a disposizione dei visitatori.

Tra i principali lavori compiuti ci sono il restauro della facciata della Prioria, Villa Mirabella; la pulitura dei marmi e delle pareti, che hanno portato ai colori originali la Piazza dell’Esedra e la Piazzetta Dalmata; la trasformazione del Casseretto (la casa dell’architetto Giancarlo Maroni, l’architetto del Vittoriale) in Museo della Santa Fabbrica. Di notevole importanza ed effetto la riqualificazione del “perfettissimo teatro”, il teatro del Vittoriale che Gabriele d’Annunzio immaginò, ma non ebbe il tempo di vedere completato. Con il Premio Donna del Marmo 2022 a Giordano Bruno Guerri l’Associazione intende mettere in evidenza l’importanza del restauro, della valorizzazione e dell’utilizzo dei materiali lapidei nei luoghi storici.

«Il Vittoriale adesso è un’esplosione di bellezza, oltre che di storia e di cultura», ha affermato nel 2021 Giordano Bruno Guerri all’inaugurazione del teatro del Vittoriale in marmo Rosso Verona. A lui sarà consegnata, per il Premio Donna del Marmo 2022, una preziosa formella in Bardiglio riproducente la scritta “Donne del Marmo” realizzata dal Magister Commacino Frans Ferzini, che ha scolpito le lettere con la tecnica more gothico e rivisitazione Bauhaus.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’area The Plus Theatre nel pad. 10 nell’ambito di Marmo+mac a Verona venerdì 30 settembre 2022 alle 15. La Presidente dell’Associazione, Sara Vannucci, oltre al conferimento del Premio Donna del Marmo 2022 a Giordano Bruno Guerri, nominerà nuovi Ambasciatori delle Donne del Marmo.