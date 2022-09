L'esperienza veronese del Gruppo Contec alla fiera nazionale del facility management

Il Gruppo Contec, azienda scaligera leader nell'architettura e nell'ingegneria innovative, parteciperà oggi alla 23esima edizione di IFMA DAY 2022: è l’evento di riferimento per il facility management in Italia. E' promosso dal chapter italiano di IFMA, associazione internazionale che riunisce gli operatori nazionali attivi attraverso beni o servizi nell’ambito delle manutenzioni e della gestione del building.



L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere le esperienze e il metodo multidisciplinare che Gruppo Contec applica per la gestione efficace delle cogenze edilizie e salute e sicurezza. Attraverso le proprie compagini specializzate, Contec Ingegneria e Contec AQS, il Gruppo mantiene compatta la propria sinergia di competenze. L’IFMA DAY 2022 si tiene a Palazzo delle Stelline a Milano per portare avanti l’impegno verso il facility management coordinato ed efficace.

L’esperienza maturata nei settori industriale, retail, multi sito e real estate aiuta le aziende a ottimizzare i processi e le tecnologie per la gestione della sicurezza sul lavoro nei processi manutentivi attraverso sia servizi cogenti sia servizi a tutela del datore di lavoro e dirigenti.

Tra i servizi la gestione della sicurezza nei cantieri, delle ditte manutentrici, formazione oltre a servizi a tutela del datore di lavoro e dirigenti.

Gruppo Contec ha progettato un sistema di controllo, gestione e prevenzione con particolare focus sulla sicurezza delle manutenzioni e il coordinamento del rischio che verrà presentato oggi negli spazi dell’IFMA DAY.