Federalberghi Garda Veneto sigla accordo per energia: prezzi più bassi per oltre 200 aziende

Si è conclusa con successo la due giorni dedicata al business e al mondo dell’energia dedicato ai Grandi Clienti di tutto il Veneto. Hanno preso parte, a Venezia all’hotel Hilton Molino Stucky, oltre 250 persone: tanti i vertici aziendali in rappresentanza delle imprese per confrontarsi sull’attuale situazione dei mercati energetici, con analisi approfondite e in ottica previsionale. Importante il network tra gli imprenditori e il confronto sul tema delle energie rinnovabili.

Presente anche Federalberghi Garda Veneto che per l’occasione ha lanciato la nuova partnership con A2A Energia. Il gruppo di acquisto THE GROUP – Light, NaturalGas & Green Opportunities di Federalberghi si impegna in una nuova sinergia. Gestito tramite il braccio operativo Ugav Servizi srl, è il primo e unico di tutto il Sistema Federalberghi nazionale a essere accreditato dall’Arera. Nello specifico, si occupa di assicurare imparzialità e indipendenza dai venditori, massima assistenza telefonica e/o on-line ai propri aderenti; inoltre, vengono garantite tutela degli aderenti nelle eventuali problematiche e negli adempimenti necessari, assistenza informativa telefonica e /o on-line.

«Essere considerati da A2A come loro “Grandi clienti” al pari di altre importanti realtà industriali in Italia oggi è fatto rilevante – sottolinea il direttore di Federalberghi Garda Veneto, Mattia Boschelli –. Ci colloca in un’altra dimensione delle dinamiche e dei rapporti con il mercato dell’energia e quindi di sicuro valore per Federalberghi Garda Veneto e per tutto il nostro sistema associativo».

THE GROUP è il secondo gruppo di acquisto per volumi di tutta la provincia di Verona. I quantitativi di consumi, il numero delle adesioni, il riconoscimento da parte di ARERA e il servizio di assistenza fornito agli aderenti hanno portato The Group a scegliere un unico interlocutore di alto livello in grado di garantire contrati a prezzi vantaggiosi e stabilità di forniture per le 207 aziende aderenti e per coloro che entreranno.

A2A Energia S.p.A., secondo produttore di energia in Italia oggi e secondo operatore nazionale per volumi venduti, è una società strutturata e quotata in borsa. L’azienda è gestore della raccolta differenziata dei rifiuti della Regione Lombardia, produttrice di energia con impianti tradizionali e alimentati da fonti rinnovabili (idroelettrico, solare, eolico).

«Abbiamo strappato un contratto che rende possibile fissare il prezzo dell’energia in corso d’opera quante volte si vuole nell’arco del periodo di fornitura – spiega Alberto Montresor di Energy Working. – Con l’attuale volatilità dei mercati, è una possibilità molto vantaggiosa riservata solo ad aziende con volumi di consumi davvero considerevoli. Inoltre alle aziende aderenti a THE GROUP non sarà richiesto di versare il deposito cauzionale che solitamente, a discrezione del fornitore, può arrivare anche fino a 5 mensilità di consumi».