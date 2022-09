Apre oggi a Verona nuovo sportello microcrediti

Apre a Verona il nuovo sportello microcredito dell’Unione Lavoratori Europei in collaborazione con l’Ente Nazionale Microcredito misure per giovani e imprese in difficoltà. Appuntamento a questo pomeriggio, alle 16, per il taglio del nastro: parteciperà alla cerimonia inaugurale anche il segretario generale dell’Ule Fabrizio DeSantis. Fornire informazioni su iniziative di microcredito e autoimpiego attive a livello nazionale, regionale e locale. Questa la mission dello Sportello Microcredito che sarà aperto a Verona in via Selenia 12.

Per l’occasione interverranno, oltre al segretario DeSantis, il direttore Area sportelli dell’Enm (Ente Nazionale Microcredito) Roberto Marta e altre personalità. Sarà presente anche Simone Avesani, il nuovo responsabile territoriale Unione lavoratori europei, un importante centro di centro di supporto a Verona per imprese e start-up.

«Grazie all’Ente nazionale per il microcredito (Enm) e in aiuto di chi vorrebbe diventare imprenditore ma non ne ha gli strumenti – commentano dall’organizzazione sindacale –, una misura che finanzia giovani da 18 a 30 anni, ancora inoccupati o disoccupati. Fornisce loro formazione gratuita e fondi fino a 50 mila euro per aprire un’impresa. E’ inoltre prevista a breve l’estensione della stessa iniziativa anche a over 30 con gli stessi requisiti. Con lo Sportello Microcredito di Verona daremo una risposta anche a tante aziende in difficoltà, nell’ambito dell’accordo dell’Enm con Bper e Bcc».