Anche Confindustria Marmomacchine presente a Marmomac

Confindustria Marmomacchine parteciperà come di consueto in forze a Marcomac 2022, evento fieristico di riferimento in programma a Verona del 27 al 30 settembre. Al centro della partecipazione associativa come sempre il Meeting-Point Associativo collocato come da tradizione nel Padiglione 2, Stand C3: una vera e propria “Casa Italia” per tutti gli Associati e per la filiera marmifera nazionale tutta. Il Meeting Point sarà come di consueto a disposizione degli Associati che vorranno svolgervi appuntamenti e incontri, Soci che saranno supportati dai collaudati servizi di accoglienza e assistenza da parte dello staff Associativo.

Il Meeting Point

Ma il Meeting Point di Confindustria Marmomacchine sarà anche perno attorno a cui ruoteranno gli incontri istituzionali che vedranno l’Associazione incontrare ospiti e organizzazioni estere provenienti da ogni parte del mondo. Sempre presso il Meeting Point dell’Associazione sarà possibile richiedere informazioni circa tutte le attività tecnico-promozionali in corso e quelle in fase di definizione, così come ricevere informazioni in merito agli andamenti di mercato e alle principali novità normative di settore di primario interesse per le Aziende Associate.

I progetti

Quest’anno tra i progetti di maggior richiamo a livello settoriale vi è senz’altro “MARMO: Carving the Future”, iniziativa che vede la sinergia tra Associazione, MAECI e ICE, sul cui sviluppo sarà possibile chiedere approfondimenti presso lo stand associativo. Presso lo stand associativo sarà inoltre possibile incontrare anche i Partner Tecnici dell’Associazione e saranno come sempre diverse le occasioni di networking e le opportunità di relazioni business favorite e promosse dall’Associazione attraverso i suoi consolidati e ramificati contatti a livello internazionale.