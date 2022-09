È morto Andrea Riello, industriale ed ex presidente di Confindustria Veneto

È morto Andrea Riello, industriale e già presidente di Confindustria Veneto dal 2005 al 2009. Il decesso, all’età di sessant’anni, è avvenuto a causa di un infarto mentre si trovava nell’azienda che presiedeva, la Riello Sistemi di Minerbe, in provincia di Verona.

Il Gruppo Riello

Gruppo Riello Sistemi conta quattro stabilimenti di produzione: Riello Sistemi a Minerbe, Mandelli Sistemi a Piacenza, Burkhardt & Weber a Stoccarda, Tri-Way a Windsor in Canada. Una piccola multinazionale “tascabile” che opera in un settore ad altissimo contenuto tecnologico, producendo e vendendo attraverso anche le filiali di vendita dirette presenti in Belgio, Francia, Inghilterra, Cina, macchine a trasferta e centri di lavoro in tutti i paesi del mondo. Tra i principali settori di sbocco serviti vi sono l’automotive, l’aeronautico, l’energia, e la meccanica in generale.