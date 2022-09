Camion MAN – i mezzi di trasporto di grande varietà e affidabili di un produttore tedesco

Caratteristiche e specifiche dei camion MAN

I camion MAN hanno motori di diversa potenza, volume e numero di cilindri (4-6) conformi alle norme europee della difesa ambientale. Il sistema di iniezione del carburante consente di risparmiare il 5% del carburante. I cambi - meccanici o automatici. Interassi - da 4x2 a 8x8.

I veicoli industriali MAN sotto forma di autocarri, furgoni con cassone ribaltabile, trattori stradali, furgoni sono i più richiesti nei settori dell'edilizia e dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi pubblici. I veicoli sono utilizzati sia per il trasporto di merci, sia per il trasporto a brevi che a lunghe distanze.

Le linee dei modelli di autocarri MAN comprendono veicoli di peso da 7 a oltre 40 tonnellate, diversi per capacità di carico e struttura. Le cabine dei veicoli di questo tipo sono caratterizzati da un elevato livello di comfort, dotate di sistemi di protezione di emergenza, aria condizionata incorporata e ventilazione.

Le principali modifiche degli autocarri sono rappresentate da una linea di cinque serie: TGX, TGS, TGM, TGL, TGA.

La serie TGX. Autocarri di grande tonnellaggio, affidabili ed economici. Si applica alle spedizioni nazionali e internazionali. Le opzioni della formula di ruote è: 4x2, 6x2 e 6x4, 8x4. Il volume massimo dei serbatoi del carburante raggiunge i 1380 litri. Grazie alle diverse altezze del telaio, i camion MAN TGX possono essere agganciati a qualsiasi rimorchio. Il volume e lo spazio interno della cabina dipendono dall'opzione scelta: una cabina ampia, spaziosa o massima dotata di sistemi intelligenti di assistenza del conducente.

La serie TGS. Appartiene alla famiglia dei veicoli di grande tonnellaggio. È destinata per le consegne locali e alle rotte interurbane per carichi pesanti (10-20 tonnellate). Vengono utilizzati sia in autostrada, sia in cantieri e in condizioni forestali fuoristrada. La potenza varia nel raggio da 320-540 CV. Formule delle ruote: 4x2, 6x4 e 6x6, 8x2, 8x4 e 8x8. Opzioni per cabine strette e lunghe: comode, versatili.

La serie TG. Camion MAN di medio tonnellaggio con un peso totale di 13-18 tonnellate. Nei modelli per lavori in cantiere, la massa del veicolo è di 18-26 tonnellate. La disposizione delle ruote è 4x2. E per le condizioni fuoristrada, gli autocarri di questo tipo hanno una disposizione delle ruote 4x4. I camion per le consegne sono dotati di una cabina con due file di sedili e il tipo transitabile è dotato di una cabina Lx, con un posto letto. I modelli di camion MAN TGM sono universali. In cantiere, i veicoli si incontrano sia sotto forma di un autocarro con cassone ribaltabile, veicolo senza rimorchio sia sotto forma di un'autogru o un autocarro per calcestruzzo. Opzioni della formula delle ruote: 4x2 e 4x4, 6x4 e 6x6.

Serie TGL e TGA, i vantaggi dei camion MAN

La serie TGL. Veicoli universali di medio tonnellaggio, con la formula delle ruote 4x2 e telaio rinforzato. Progettati per il trasporto di carichi vari nei settori municipale e industriale in città e fuori città.

Il peso totale di un autocarro MAN della serie TGL può essere:

7,5 tonnellate (i camion sono in uso comune in Europa)

8,0 tonnellate (modello universale popolare con varie opzioni di cabina);

10 tonnellate (con possibilità di installare attrezzature speciali);

12 tonnellate (per il trasporto a lunghe distanze), con un motore da 180-240 CV.





I camion MAN TGA sono i veicoli più grandi e pesanti della gamma MAN, appositamente progettati per lavorare su strade difficili e condizioni climatiche avverse. La gamma dei modelli è rappresentata da trattori stradali e telai con un peso totale di 18-50 tonnellate, nonché autocarri con cassone ribaltabile con una disposizione delle ruote fino a 8x8. Numero di assi: 2, 3 o 4. I veicoli sono dotati di motori da 310-530 CV. Gli autocarri hanno una maggiore altezza da terra, resistenti al sovraccarico. Vengono prodotte diverse tipologie di cabine, da 1,65 a 2,2 m di altezza.

I seguenti vantaggi sono comuni per camion MAN di tutte le serie:

Versatilità, indipendentemente dal luogo di utilizzo e dalla qualità del manto stradale. La presenza di diverse configurazioni di coppie delle ruote, consente di adattarsi a qualsiasi condizioni operative. Alta affidabilità, capacità di carico, potenza del motore. Comodità del veicolo. Trasporto di merci a qualsiasi distanza.





Prima di acquistare un camion MAN, usato o nuovo, è necessario determinare le condizioni dell’utilizzo del veicolo: le caratteristiche delle merci trasportate e le condizioni di trasporto, percorso e distanza di trasporto, condizioni della zona. In base a questi criteri, viene selezionato il tipo (serie) del veicolo, nonché la capacità di carico, il tipo del motore, il tipo del carburante, la formula delle ruote e altri parametri tecnici.

Un criterio importante sono le possibilità finanziarie dell'acquirente. Se si preferisce un autocarro MAN usato, bisogna prendere in considerazione anche l'aspetto del veicolo, il Paese di utilizzo del veicolo e la qualità delle strade, nonché l'anno di produzione del veicolo. È importante la disposizione dei centri di assistenza nell'area in cui verrà utilizzato il camion acquistato e la disponibilità dei pezzi di ricambio.