Mercato immobiliare, a Verona Borgo Venezia è in testa alle ricerche online

Esplode la richiesta online per i +5 locali, anche se il trilocale rimane in testa alle ricerche di chi vuole comprare casa a Verona. A dirlo è TempoLab, centro studi di Gruppo Tempocasa, che ha analizzato i numeri del sito Tempocasa.it in riferimento al capoluogo veneto.

L’andamento del mercato immobiliare in città ha registrato un cambiamento rispetto allo scorso anno. Stando ai dati di TempoLab (sempre relativi al sito Tempocasa.it), nel 2021 a Verona il taglio immobiliare più ricercato online è stato il quadrilocale, con una percentuale del 43,6%. Seguito a ruota dal trilocale, con una preferenza del 39,9%. Le ricerche relative ai tagli più piccoli (ossia bilocale e monolocale) hanno interessato rispettivamente l’11,3% e l’1,5% degli utenti. Infine, il 3,9% delle ricerche è stato indirizzato verso soluzioni più ampie (5 o più locali).

Ma i trend hanno invertito rotta nel primo semestre 2022. A metà anno, su Tempocasa.it, il trilocale si è piazzato in cima alle ricerche con il 36%, sorpassando il quadrilocale che si è attestato al 33,3%. È aumentato l’interesse per i bilocali, che hanno raggiunto quota 16%. Ma soprattutto è salita la percentuale delle soluzioni più ampie (5 o più locali), che è passata dal 3,9% dell’intero 2021 ad addirittura il 14,7% dei primi sei mesi di quest’anno.

Anche i mesi estivi di luglio e agosto, considerati di solito come periodo di rallentamento del mercato immobiliare, hanno confermato che il trilocale è rimasto il taglio più gettonato con il 46,2% delle ricerche, seguito dal quadrilocale, che ha registrato un 19,6%. Il 16,4% degli utenti totali si è indirizzato verso soluzioni più ampie (5 o più locali). La percentuale di ricerca dei bilocali (18,1%) ha subito un leggero aumento.

Non solo. Il traffico dei dati su Tempocasa.it ha evidenziato come la maggior parte delle ricerche online degli utenti si sia orientata verso il quartiere di Borgo Venezia (3.667 da gennaio ad agosto 2022), uno dei più importanti poli commerciali, che sa integrarsi perfettamente nella grande città pur mantenendo l’originaria connotazione di piccolo centro abitato. Si tratta di un’area che ospita per lo più soluzioni residenziali di pregio, perfette per famiglie e giovani coppie che non cercano una casa indipendente.

Nel 2021 sono state effettuate 324 compravendite immobiliari nella circoscrizione di Borgo Venezia, con un aumento del 2,9% rispetto all'anno precedente. Sempre nel 2021 l’indice dei prezzi delle abitazioni si è attestato a 1.558 euro a metro quadro, un valore inferiore rispetto alla media della città. Stando ai dati ufficiali OMI, rilasciati semestralmente dall’Agenzia delle Entrate, comprare casa a Borgo Venezia implica un investimento che va dai 1.200 ai 1.600 euro a metro quadro per un’abitazione di tipo “normale”, in buono stato. Per l’affitto, invece, il costo varia dai 6 ai 10 euro al mese per metro quadro.