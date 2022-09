ITS Academy, a settembre ripartono i corsi (ma ci si può ancora iscrivere)

Gli ITS Academy - Istituti Tecnologici Superiori sono scuole ad alta specializzazione nei settori chiave dello sviluppo regionale e nazionale. Rappresentano una valida alternativa all’università per i giovani in uscita dalla scuola secondaria superiore, grazie a un tasso di occupazione a fine corso che, secondo i dati riportati da ClicLavoro, in Veneto, è pari all'85% (80% a livello nazionale).

Le iscrizioni "last minute"

Per tutto il mese di settembre è aperta una finestra per le "iscrizioni last minute", consultabile sul sito di ITS Academy.