Apre a Verona il primo Jimmy Store d’Europa

Jimmy, brand specializzato nella progettazione e produzione di elettrodomestici tecnologici innovativi per la cura e la pulizia della casa con 30 anni di esperienza nel settore, ha scelto Verona per l’apertura del suo primo store monomarca d’Italia e d’Europa. Venerdì 9 settembre alle ore 18:00, il nuovo punto vendita in Stradone Porta Palio 52/A, a pochi passi da Castelvecchio, aprirà ufficialmente al pubblico con un evento di inaugurazione che vedrà la partecipazione degli ospiti Eva Grimaldi, Miriana Trevisan e dell’hair stylist Gianmario Viganò. Nel corso della serata, inoltre, verranno svelate anche alcune importanti novità.

«La scelta di Verona ci è apparsa del tutto naturale. Oltre ad essere conosciuta in tutto il mondo per la sua storia e cultura e a rappresentare uno dei principali snodi strategici e commerciali d’Italia, è la città in cui abbiamo ricevuto maggiori riscontri e maggior fiducia fin dall’inizio di quest’avventura, grazie ai numerosi rivenditori che da subito hanno creduto nel nostro marchio e nella qualità dei nostri prodotti. – dichiara Feng Fu, direttore di Smart Lab Srl, concessionaria del marchio Jimmy in Italia – L’apertura del punto vendita a Verona vuole anche essere un ringraziamento nei loro confronti, affinché possano beneficiare dell’incremento della visibilità del brand e degli investimenti in comunicazione che stiamo promuovendo a livello locale».

L’esperienza del cliente è alla base dell’offerta del Jimmy Store, in linea con la filosofia del brand, con un fatturato Italia da circa 5 milioni di euro e 1200 brevetti all’attivo.

«Fin dalla sua progettazione, lo store è stato concepito per rispondere alle esigenze dei clienti e per dare loro uno spazio fisico in cui poter provare la nostra gamma di prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Per noi è molto importante anche poter raccogliere i feedback e gli spunti della clientela. – afferma Giulia Revedin, brand manager di Jimmy Italia, e aggiunge – Il negozio ospiterà anche alcuni prototipi in anteprima, a partire da una nuova gamma cooking, annunciata proprio in questi giorni all’IFA di Berlino e in arrivo nei prossimi mesi».

Nel negozio di Verona, le persone potranno testare le performance tecnologiche delle scope elettriche di ultima generazione e dell’intera gamma Jimmy sui diversi supporti multi superficie, studiati per simulare le varie condizioni d’uso e mettere in luce le caratteristiche peculiari e i plus di prodotto. Lo staff, composto da personale specializzato e competente, è a disposizione per fornire una consulenza personalizzata, suggerimenti e consigli d’uso per orientare gli utenti nella scelta del modello più adatto alle proprie esigenze. I clienti, inoltre, potranno dedicare tutto il tempo necessario alla scoperta dei prodotti nella zona relax allestita con poltroncine e tavolini: un ambiente conviviale e accogliente, dove approfondire in tranquillità le scelte d’acquisto sorseggiando un caffè. Tra i servizi offerti, oltre ai 3 anni di garanzia, al supporto clienti sempre reattivo e all’assistenza tecnica rapida e puntuale, si aggiunge la possibilità di personalizzare le modalità di consegna, per consentire ai clienti di programmare con la massima flessibilità l’organizzazione della propria giornata. Sarà, infatti, possibile acquistare i prodotti sul sito jimmyitalia.it e richiedere il ritiro in negozio, oppure acquistare direttamente nel punto vendita e ricevere il tutto comodamente a casa.

Alta tecnologia, ricerca e sviluppo, qualità costruttiva, design moderno e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, rappresentano i cardini di Jimmy che, forte del suo know-how e di un sempre maggior numero di acquirenti fidelizzati, punta ora a crescere ulteriormente con l’obiettivo di ampliare la propria gamma di prodotti, con una forte attenzione all’innovazione tecnologica e all’ecosostenibilità.

«Lo store di Verona ci permetterà di dare il via a diverse iniziative volte a offrire maggiori servizi al cliente e a migliorare il nostro impatto ambientale, come ad esempio la vendita di elettrodomestici ricondizionati certificati e alcuni pacchetti di manutenzione che puntano ad aumentare la durata di vita dei prodotti. Progettiamo, inoltre, di estendere il concept anche ad altre città italiane, come Milano e Roma», conclude Giulia Revedin.

Lo store di Verona è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 19:30.