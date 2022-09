Dogecoin arriverà a 1 dollaro? Previsione dei prezzi di 5 meme coin per il 2022

Previsione prezzi delle migliori 5 meme coin nel 2022

Di seguito guardiamo da vicino le previsioni dei prezzi delle meme coin attive su alcuni dei migliori crypto metaverso e le migliori nuove crypto su cui investire nel 2022.

Tamadoge (TAMA) è una tra le migliori nuove crypto in cui investire nel 2022. TAMA è la criptovaluta nativa del Tamaverse, una piattaforma decentralizzata di gioco sul modello play-to-earn (P2E). Con Tamadoge gli utenti possono ottenere premi in-game corrisposti in token nativo, acquistando i pet Tamadoge, di fatto degli avatar virtuali.

Questi avatar sono mintati in forma di NFT usando le funzioni degli smart contract. Dato che il token TAMA si presta a diversi utilizzi, siamo ottimisti riguardo Tamadoge nel lungo periodo. In questo momento TAMA è disponibile in prevendita e con 1$ è possibile comprare 40 token.

La fornitura massima dei token è stabilita a 2 miliardi, di questi, il 50% è disponibile in fase di prevendita. Inoltre i TAMA serviranno per sbloccare le prossime funzionalità del gioco P2E, come per esempio l’app di AR di Tamadoge, un ecosistema di giochi P2E arcade e molto altro.





Quindi il token sarà listato sul popolare exchange centralizzato LBank nel prossimo futuro, così come sul DEX UniSwap. Con un lancio di successo è plausibile pensare che il token possa raddoppiare il proprio valore e continuare a essere scambiato. Ma è ragionevole pensare che l’attuale volatilità segni l’andamento del mercato fino alla fine del 2022.





Gli investitori possono comprare Tamadoge durante la fase di prevendita adesso.





Compra Tamadoge in prevendita

Dogecoin

Un’altra tra le maggiori meme coin in cui investire è Dogecoin. Questa criptovaluta è stata spesso definita l’originale meme coin dato che ha conquistato grande popolarità grazie a una grafica accattivante e la popolarità sui social.





Inoltre, il supporto pubblico al token da parte di Elon Musk ha determinato l’oscillazione dei prezzi secondo uno schema pump and dump nel recente passato. Scambiato a 0,07$ per token, DOGE è il 90% sotto il suo record segnato nel 2021. Anche se il token ha subito una correzione, il forte supporto da parte dei social potrebbe determinare un aumento del prezzo di DOGE fino a quota 0,17$ entro la fine dell’anno.

Eppure, il successo nel lungo termine per DOGE dipenderà dalla sua utility. Anche se compagnie come Tesla hanno accettato DOGE come mezzo di pagamento per l’acquisto della loro merce, la criptovaluta ancora stenta a trovare occasioni d’uso sufficienti. Inoltre, molte previsioni Dogecoin sono pessimiste.





Shiba Inu





Il fenomeno Shiba Inu è iniziato come uno scherzo, dato che i creatori hanno voluto realizzare un “Doge Killer”. Eppure Shiba Inu è stato in grado di fruttare ai primissimi investitori profitti di oltre il 700.000%.

Nel 2021 Shiba Inu ha raggiunto il prezzo record di 0,00008$, ma la correzione è stata poi del 80% scendendo a quota 0,0000118$. La crescita di ShibaSwap, un exchange decentralizzato, ha determinato anche la crescita delle possibilità d’uso del token.