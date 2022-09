I vini Garda DOC al Festivaletteratura di Mantova

I vini varietali e le fresche bollicine firmate Garda DOC saranno protagoniste al Festivaletteratura di Mantova, in programma dal 7 all’11 settembre nel cuore antico della città dei Gonzaga. La partnership fortemente voluta dal Consorzio di Tutela del Garda DOC rientra nell’iniziativa “Garda Doc per la cultura”, l’impegno consortile nei confronti di iniziative culturali di livello che si tengono all’interno della zona di produzione.

Il Festivaletteratura

Il Festivaletteratura di Mantova, giunto quest’anno alla sua 25esima edizione, si conferma un appuntamento molto importante nel panorama culturale italiano ed internazionale: anche quest’anno infatti, nell’ambito del ricco programma, sono previsti incontri con gli autori, reading, percorsi guidati, spettacoli e concerti con artisti provenienti da tutto il mondo.

Il commento di Paolo Fiorini, presidente del Consorzio di Tutela Vini Garda Doc

«Non esiste vino senza il suo territorio, consapevoli che dal territorio si parte, si va per il mondo, ma poi lì si torna – evidenzia Paolo Fiorini, Presidente del Consorzio di Tutela Vini Garda Doc – . Questa partnership ha per noi un profondo significato poiché con questa iniziativa non solo sottolineammo il forte legame tra la denominazione del Garda e la città dei Gonzaga, ma anche perché attraverso di essa ribadiamo l’impegno del Consorzio nell’essere accanto ai protagonisti che fanno cultura e sosteniamo coloro che lavorano per la sua divulgazione».

Le aziende presenti

Cantina Gozzi;

Cantina di Soave;

Cantine di Verona;

Cantina Marsadri;

Cantina Ricchi;

Cantine Riondo;

Perla del Garda;

Valdo Spumanti;

Vitevis;

Zenato Winery.

Tanti i momenti in cui i partecipati al Festivaletteratura di Mantova, potranno degustare le differenti interpretazioni dei vini Garda Doc.

Particolarmente significativi gli appuntamenti di mercoledì 7 settembre e di sabato 10 settembre intorno alle ore 20.00 allo Spazio Te, il modernissimo lounge bar adiacente il nobile palazzo dei Gonzaga: qui infatti, dopo gli incontri “L’Arte di Vivere”, a tutti i presenti verrà proposto un calice di Garda Doc abbinato a stuzzicanti finger food. Per tutta la rassegna sempre qui a Spazio Te verrà proposta una carta vini completamente dedicata al Garda Doc, con i vini varietali e le bollicine nate in riva al Lago.

Da mercoledì 7 a domenica 11 settembre in Piazza Sordello invece quanti lo vorranno potranno richiedere calici di Garda Doc all’ora di pranzo oppure per l’aperitivo serale. I vini Garda Doc accompagneranno infine i pranzi degli autori che presenzieranno alla rassegna.