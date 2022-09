Come creare una password sicura e facile da ricordare?

Caselle di posta, siti di e-commerce, servizi amministrativi... molti siti richiedono la creazione di un account e la protezione con una password e molti utenti Internet utilizzano la stessa password su tutti i siti per non dimenticare. Attenzione! Questa pratica è rischiosa e può consentire agli hacker di avere accesso a tutte le tue informazioni per utilizzare la tua identità o il tuo conto bancario.

Il nostro paese, tra l’altro, è uno dei più colpiti dagli attacchi informatici in tutta Europa. I malintenzionati digitali hanno varie tecniche a loro disposizione, tra le quali spiccano sicuramente le varie tipologie di phishing: parliamo di finti messaggi inviati via email, via SMS oppure anche via chiamata telefonica.

I rischi in rete sono sempre dietro l’angolo e l’obiettivo rimane sempre lo stesso: sottrarci i nostri dati personali. La prima linea di difesa sono le password, visto che dobbiamo sempre sceglierne una per ogni account. Qui di seguito vi mostriamo tutti i nostri consigli per creare una password sicura!

Le regole da seguire per creare una buona password:



12 caratteri

Una password sicura deve contenere almeno 12 caratteri. Potrebbe essere più breve se l'account offre una sicurezza aggiuntiva come il blocco dell'account dopo diversi fallimenti, un test di riconoscimento di caratteri o immagini ("captcha"), la necessità di inserire informazioni aggiuntive comunicate da un supporto diverso da Internet (esempio: un identificativo inviato da La Posta online), ecc.



Numeri, lettere, caratteri speciali

La tua password deve essere composta da 4 diversi tipi di caratteri: maiuscolo, minuscolo, numeri e segni di punteggiatura o caratteri speciali (€, #...).



Una password anonima

La tua password deve essere anonima: è molto rischioso utilizzare una password con la tua data di nascita, il nome del tuo cane ecc., perché sarebbe facilmente intuibile. Come mostra l’infografica di ExpressVPN sulle password più comuni, scegliere password semplici e usate da migliaia di altrei utenti, facilita di molto il lavoro dei criminali informatici!



Doppia autenticazione

Alcuni siti offrono di avvisarti tramite e-mail o telefono se qualcuno accede al tuo account da un nuovo dispositivo. Puoi quindi accettare o rifiutare la connessione. Sentiti libero di usare questa opzione.



Rinnovo delle password

Sui siti in cui hai archiviato dati sensibili, ricordati di cambiare la password regolarmente: ogni 3 mesi sembra essere una frequenza ragionevole.



Come ricordare la tua password?

È molto importante utilizzare una password diversa per ogni account. Devi quindi costruire più password, e non si tratta di scriverle in un file di testo, negli appunti del tuo smartphone o nel cloud (cloud computing): potrebbero essere facilmente consultabili. Allora come le puoi custodire?

Usa un gestore di password

Grazie a un gestore di password crittografato, dovrai ricordare una sola password per accedere a tutti i tuoi account.



Quali sono i rischi derivanti dall'utilizzo della stessa password per più siti?

Se uno dei siti su cui hai un account è vittima di una fuga di dati, inclusi i tuoi mezzi di autenticazione, sarà facile per gli hacker accedere alle tue informazioni personali. Potrebbero usare i tuoi nomi utente e password per accedere ad altri account. Sii molto vigile, soprattutto sugli account che contengono dati sensibili (social network, email, ecc.).



Ad esempio, se controlla l'accesso ai tuoi account su Internet, un hacker potrebbe:



Violare la tua casella di posta per intrappolare i tuoi contatti, usare le tue coordinate bancarie per acquisti fraudolenti, rubare la tua identità e molto altro ancora.



Perché rendere la password della tua casella di posta elettronica più sicura possibile?

La tua casella di posta è spesso la chiave per accedere o registrarsi ai servizi online. Motivo in più per proteggerla il più possibile!

Per la tua casella di posta: una password complessa

Devi usare una password pulita e univoca per connetterti alla tua webmail e soprattutto non usarla per un altro account.



Perché è importante?

Usare la stessa password per il tuo account di posta elettronica e il tuo account di social media è una pratica rischiosa. Se il tuo provider di social network è vittima di una fuga di dati, ovvero i cosiddetti data breach, una persona malintenzionata potrebbe usare i dati sottratti non solo per accedere al tuo account di social network ma anche per accedere alla tua posta elettronica o ad altri servizi che usi in rete. Inoltre, una volta ottenuto l'accesso alla tua casella di posta, sarà possibile visualizzare l'elenco dei messaggi di abbonamento ai tuoi account su siti diversi (se non li hai eliminati dalla tua casella di posta). Sarà così possibile conoscere alcuni identificatori del proprio account e utilizzare la funzione dimentica password per prenderne il controllo.



Questa mancanza di sicurezza o l'uso di una password debole ti espone ai seguenti rischi:



Spoofing della tua casella di posta per intrappolare la tua lista di contatti;

Aggiunta di un reindirizzamento e-mail (spesso non rilevabile dopo la compromissione di una casella di posta): le tue e-mail continuano a perdere sicurezza nonostante ogni successivo cambio di password...

Connettere l'hacker ai tuoi siti e alle applicazioni di terze parti;

Utilizzo delle tue coordinate bancarie per pagare;

Furto di identità grazie ai dati raccolti nella tua casella di posta;

Richiesta di riscatto a seguito di dati compromettenti trovati nella tua casella di posta.