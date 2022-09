Verona 2040, è online il nuovo sito dedicato alle "imprese di tutti"

È on line il nuovo sito dedicato al progetto Verona2040. Un’impresa di tutti l’iniziativa di Confindustria Verona e Ance Verona. A partire da un’analisi territoriale e mappatura dei progetti urbanistici e infrastrutturali in corso, realizzata da Cresme, ha delineato le linee di sviluppo per Verona e il suo territorio nei prossimi 20 anni.

Il portale, oltre alla raccolta dei documenti di ricerca, contiene news dal territorio, testimonianze di esperti e opinion leader sui diversi argomenti, lo stato di avanzamento dei progetti che si stanno realizzando a partire dai sei obiettivi: Crescita demografica, Sviluppo Infrastrutturale, imprese e attrattività, qualità della vita e sostenibilità, cultura e giovani.

Uno zero accentato come una sorta di Arena stilizzata e il claim scelto ‘Un’impresa di tutti’ evidenziano la coralità e corresponsabilità alla base dell’iniziativa che solo con il coinvolgimento di ciascuno può portarci a costruire il futuro.

Cinque le sezioni che via via si arricchiranno e completeranno:

La ricerca. L’ampio patrimonio informativo redatto grazie alla collaborazione con Cresme. Divisa in due parti permette da un lato di consultare l’analisi dei punti di forza e di miglioramento del nostro territorio grazie a città benchmark nazionali e internazionali e dall’altro con l’abaco dei progetti e i quartieri apre un viaggio all’interno dei progetti edilizi, infrastrutturali e di recupero ideati, in fase di definizioni o avviati sul territorio provinciale e comunale.

Le testimonianze. Una sezione in continuo aggiornamento che raccoglie i punti di vista e le visioni, di esperti, rappresentanti delle istituzioni e personalità di spicco

I progetti. Una raccolta dei progetti attivati sui diversi ambiti di interesse di Verona 2040.

News. Una sezione dedicata a raccogliere le iniziative presenti sul territorio in linea con la visione di Verona 2040 nate dalla voglia di attivarsi di associazioni, enti e imprese.

Le idee. Un muro virtuale dove affiggere gli stimoli che ciascuno voglia dare per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio

Uno spazio che vuole essere prima di tutto un luogo di condivisione, una piazza virtuale in cui poter dare visibilità alla Verona che fa, realizza, cresce nell’ottica di essere aperta, attrattiva e accogliente. Una Verona produttiva, un luogo per imprese e famiglie.