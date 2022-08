Biografia di un bomber, Sergio Pellissier presenta il suo libro

Con Sergio Pellissier si aprirà la seconda serata della prima edizione di SportivaMente - il Festival dei Libri Sportivi. L’ex calciatore presenterà il suo libro "Ho fatto 31. Sergio Pellissier. Vita, porte e miracoli", pubblicato da Absolutely free edizioni. Appuntamento mercoledì 7 settembre alle 20.45, al Mizar Park di corso Sempione 194 a Busto Arsizio.

Attuale presidente e fondatore della “sua” Clivense, nata il 13 agosto 2021, Sergio Pellissier è noto al grande pubblico per i suoi tanti anni di carriera e gol: nativo di Aosta, giovanili con la maglia granata del Torino, i primi gol tra i Pro con il Varese tra il 98 e il 2000 e la SPAL nei due anni successivi, a seguire la maglia del Chievo Verona, di cui diventa capitano e bandiera (17 stagioni, con 496 partite e 134 gol). Una presenza e un gol anche con la Nazionale Azzurra.

Il suo intervento sarà seguito, alle 21.30, dalla presentazione del responsabile velocità della nazionale di nuoto italiana, Claudio Rossetto.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con l’Associazione Culturale CUADRI e il Gruppo Editoriale MoreNews, con il patrocinio dei Comuni di Busto Arsizio, Laveno Mombello e Varese, oltre a Coni Lombardia e Sport & Salute, Panathlon Varese e Malpensa, Polha Varese.

SportivaMente è sostenuto da Camera di Commercio e Varese Sport Commission, Acqua Valmora, Sirio - Centro Medico Polispecialistico, Concessionaria G&G Renault Paglini e Stamperia Olonia.

L'appuntamento, inoltre, è realizzato in partnership con le società sportive Pallacanestro Varese e Aurora Pro Patria.

Oltre a mercoledì 7, anche la prima serata, quella di martedì 6, si svolgerà a Busto. Giovedì 8 a Varese, venerdì 9 a Laveno e sabato 10 di nuovo a Varese, per il gran finale. Per restare aggiornati su ospiti, libri e appuntamenti di SportivaMente, è disponibile il sito www.festivaldeilibrisportivi.it. Per ricevere ulteriori informazioni, potete scrivere a ufficiostampa@festivaldeilibrisportivi.it.