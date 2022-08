Istituti Tecnici Superiori, il 7 settembre un focus a Grezzana

Gli ITS, acronimo di Istituti Tecnici Superiori, rappresentano per il mondo della formazione e il mondo del lavoro, un ottimo compromesso per entrare presto negli ambiti professionali con una preparazione tecnica ricercatissima dalle aziende. E’ forse anche questo il successo di una proposta formativa che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita a dir poco esponenziale, in tutto lo Stivale. Anche in Veneto, grazie a ITS Academy Veneto, sono presenti diversi corsi (15 solo a Verona), afferenti al settore logistico, turistico, della green economy, ma anche meccatronico, della moda, dell’agroalimentare e dell’Industry 4.0.

Dopo il diploma di maturità, ragazzi e ragazze possono accedere a un’offerta ampia che, nella quasi totalità di casi, permette ai diplomati di ottenere in tempi brevissimi un’occupazione.

Per presentare gli ITS veronesi e le varie tipologia di corsi, ITS Academy, con il patrocinio del Comune di Grezzana e grazie allo Sportello Unico del comune, organizzano un incontro a partecipazione libera che si svolgerà mercoledì 7 settembre alle ore 18 presso la Sala Bodenheim del Centro culturale Eugenio Turri.

«Un incontro rivolto innanzitutto a ragazzi e ragazze, ma anche genitori che vogliano approfondire la conoscenza degli ITS Academy e dei corsi attivi nel territorio veronese. – spiega il vicesindaco di Grezzana Federica Maria Veronesi – All’incontro parteciperanno i referenti delle varie realtà riunite nella galassia ITS Academy Veneto, i quali, dopo la presentazione, rimarranno a disposizione con infopoint per dare tutte le informazioni necessarie e mettere a disposizione materiale informativo sui vari corsi».

«L’occasione è nata grazie alla collaborazione con Claudia Annechini, neo presidente dell’Ottava Circoscrizione, impegnata a livello professionale anche nell’ambito formativo. – aggiunge Veronesi – Abbiamo subito raccolto l’invito perché si sposa molto bene con le politiche di inserimento che da tempo stiamo portando avanti con lo Sportello Unico del Lavoro, all’interno del quale monitoriamo le richieste delle aziende che sempre di più richiedono profili specializzati».

«Sono percorsi di specializzazione tecnica post diploma, della durata di due anni, riferiti alle aree professionali prioritarie per lo sviluppo economico della Regione Veneto e del Paese. – spiega Claudia Annechini – Si basano su un’offerta formativa innovativa che unisce sinergicamente teoria e pratica, alternando momenti di didattica frontale in classe e momenti di stage in azienda (50%.delle ore dei percorsi sono in stage, 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro). L’obbiettivo ultimo é quello di accompagnare efficacemente studenti e studentesse nell’inserimento graduale e definitivo nel mondo del lavoro. La percentuale di occupazione post diploma dei corsi ITS Veneto é dell’86%».

«Siamo felici di poter presentare questa offerta in Valpantena e in Lessinia, poiché, attraverso lo Sportello Unico del Lavoro ci rivolgiamo in realtà anche ai comuni e ai ragazzi e alle ragazzi di Bosco Chiesanuova, Cerro, Roverè,, Erbezzo e Sant’Anna D’Alfaedo. – conclude la neo presidente dell’Ottava Circoscrizione di Verona – L’obiettivo è quello di estendere la conoscenza di questi percorsi anche nei citati comuni, creando una sinergie con le aziende locali che potrebbero assumere, in loco, profili specializzati, favorendo l’occupazione e la crescita del territorio».