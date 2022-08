Google Ads: cos’è e come funziona

L’economia sta diventando sempre più digitale, non solo per le nuove realtà che nascono sul web ma anche per quelle che hanno un negozio fisico. Per le aziende si tratta di un mercato che si è rivelato capace di dare non poche soddisfazioni e persino un sostegno cruciale durante il lockdown.

Qualcosa che ha portato a nuovi bisogni e necessità, a cominciare da quella di farsi notare dai propri clienti di riferimento all’interno di un mare, quello della rete appunto, decisamente pieno di pesci. In seguito alla forte affermazione degli ultimi anni, Google è diventato un fattore chiave per la visibilità e l’affermazione delle imprese online. Sono diversi gli strumenti che mette a disposizione e ce n’è uno in particolare che fa parlare di sé: Google Ads.

In questo articolo vi raccontiamo cos’è, come funziona e quali sono i professionisti (nati proprio con la Digital Revolution) capaci di adoperarlo al meglio, assicurando alle imprese nuove opportunità.

Google Ads: una definizione

È lo stesso Google a spiegarci cos’è Google Ads, il quale non è altro che “il programma pubblicitario online di Google”. Entrando più nel dettaglio, in precedenza era noto con altri nomi e relative versioni, ovvero Google AdWords e Google AdWord Express. Google Ads permette alle aziende di realizzare una pubblicità online così da promuovere i propri prodotti e/o servizi su canali quali Ricerca Google, YouTube nonché siti web terzi.

In questo modo è possibile creare awareness e incrementare il traffico sul sito web, mettendo in campo annunci in grado di raggiungere gli utenti esattamente quando dimostrano un interesse specifico per un determinato prodotto o servizio.

Il funzionamento di Google Ads

Uno degli aspetti più interessanti di Google Ads è che consente di mostrare i propri annunci nel momento più opportuno, ovvero, come abbiamo accennato poc’anzi, quello in cui il cliente mostra interesse ed è pronto per compiere determinate azioni.

Questo grazie a tecnologie intelligenti e di ultima generazione, impostate dal committente nel modo che preferisce e persino con la possibilità di apportare cambiamenti in corso d’opera.

Si possono modificare, infatti, la campagna pubblicitaria, il testo dell’annuncio, le impostazioni nonché il budget, per il quale non è richiesto un minimo di spesa: è un elemento personalizzabile non meno degli altri fattori.

I passaggi per impostare Google Ads sono i seguenti:

Si comincia selezionando un obiettivo: può essere, ad esempio, quello di attrarre più visitatori. Si sceglie l’area geografica all’interno della quale far comparire l’annuncio pubblicitario. Si va dalla singola città, alla regione fino a interi paesi. Si crea l’annuncio, stabilendo il budget. A questo punto l’annuncio viene mostrato ogni volta che l’utente si trova all’interno delle condizioni predisposte durante gli step precedenti, quando cerca un prodotto o un servizio che appare simile. Il pagamento avviene unicamente nel momento in cui l’utente interagisce sull’annuncio, a seconda degli obiettivi definiti inizialmente.

Google Ads: perché è meglio affidarsi a un professionista

Il mondo online è in costante sviluppo ed evoluzione. Per le aziende e i liberi professionisti, improvvisare facendo da sé con la gestione dei suoi strumenti, compreso Google Ads può essere non solo inutile, ma persino controproducente.

Si rivela, quindi, essenziale, avviare una partnership con un consulente Google Ads o Google Ads Specialist: un professionista che è specializzato proprio nello sviluppo e nella gestione delle campagne pubblicitarie attraverso questo servizio messo in campo da Big G. Una figura in grado di seguire il cliente in tutti i passaggi della campagna di advertising, dall’analisi preliminare, passando per la pianificazione fino alla creazione e alla gestione stessa dal punto di vista operativo nei momenti successivi.

Il punto di partenza è l’impostazione degli obiettivi concreti da raggiungere, i quali sono diversi caso per caso e tendono a cambiare nel corso del tempo. Un lavoro decisamente complesso e che richiede un percorso formativo ad hoc. Inoltre, un consulente Google Ads è essenziale sappia lavorare in team, rapportandosi in maniera ottimale sia con il proprio cliente, sia con gli altri professionisti presenti all’interno della comunicazione con cui necessariamente si trova a interagire.

Conclusione

Google rappresenta sempre più un banco di prova importante per il successo delle aziende, non solo quelle di macro dimensioni, ma anche per le cosiddette PMI: il tessuto dell’economia veneta e italiana. La sua gestione può apparire semplice, a un primo sguardo, per poi rivelarsi subito decisamente complessa, proprio come nel caso di Google Ads. Per questo avere al proprio fianco una persona qualificata (e dalle competenze certificate) come un Google Ads Specialist si rivela sempre più essenziale per le diverse realtà economiche del Belpaese.