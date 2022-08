Ente Fiera Isola della Scala cerca 120 lavoratori

L’Ente Fiera di Isola della Scala sta cercando nuovi lavoratori da assumere per le prossime rassegne e feste in programma da settembre e novembre.

La ricerca del personale è affidata a E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali. L’Ente Fiera di Isola della Scala (VR), mette a disposizione 120 posti di lavoro: le risorse, entreranno a far parte dell’organico dei lavoratori impiegati nell’ambito delle prossime manifestazioni in programma a Isola della Scala: Fiera del Riso (dal 14/9 al 2/10), Taste of Earth (dal 24/9 al 2/10) e Fiera del Bollito (dal 10/11 al 27/11).

L’ente organizzatore delle rassegne dedicate al gusto e alle eccellenze del territorio veronese è alla ricerca di un ampio panorama di figure professionali che comprende tra gli altri addetti allo sbarazzo tavoli, addetti alla cassa, coordinatori servizio di sbarazzo tavoli, hostess / addetti all’info point, coordinatori cassieri e addetti alla segreteria.

Per tutte le posizioni oggetto della ricerca è richiesta una conoscenza base della lingua inglese e, preferibilmente, il possesso dell’attestato di sicurezza sui luoghi di lavoro, rilasciato da un ente riconosciuto. L’Ente Fiera di Isola della Scala propone un contratto di lavoro a tempo determinato, nella cornice del contratto nazionale riferito a pulizie e multiservizi.

Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae con foto all’indirizzo mail della filiale e-work di Verona welcome.verona@e- workspa.it, segnalando nell’oggetto “Candidatura per Ente Fiera di Isola della Scala”, oppure caricarlo in formato word o pdf al seguente link https://bit.ly/PersonaleEnteFieraIsolaDellaScala. L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – Regolamento (UE) 2016/679 – all’indirizzo web: www.e-workspa.it.