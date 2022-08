POS virtuale, cos’è e come si effettuano pagamenti veloci e sicuri online

La tecnologia ha fatto passi da gigante. È riuscita ad affermarsi così tanto nelle nostre vite e nelle attività più comuni e quotidiane che, ad oggi, è quasi impossibile viverne senza. Una grande innovazione è avvenuta per quanto riguarda i pagamenti online. Infatti, se un tempo bisognava recarsi fisicamente in un negozio per acquistare qualcosa, attualmente non solo c’è la possibilità di affidarsi a degli e-commerce online ma anche di effettuare con la propria carta i pagamenti. Questo ha ridotto notevolmente le lunghe code alle casse di un negozio; quindi, già si rende palese qualche vantaggio come quello sulle tempistiche, ma anche sulla praticità.

Non tutti coloro che hanno un sito online o un e-commerce hanno sentito parlare del POS virtuale e di quanto sia utile, a prescindere che si tratti di una piccola o grande impresa. Andiamo a scoprire cosa sono e i loro vantaggi.

POS virtuale: cos’è e quali sono le sue caratteristiche

Il POS virtuale si conquista il primo posto sul podio per essere il miglior strumento per trasformare un semplice sito che ha l’obiettivo di mostrare la propria azienda, i propri prodotti e servizi in un sito dedicato e dedito alla vendita vera e propria. Viviamo in un mondo estremamente tecnologico e il POS si presenta come una valida alternativa ai canali di vendita definiti più tradizionali.

Per dare una spinta e far posizionare in alto il proprio e-commerce è bene acquistare un POS virtuale che dà la possibilità di aggiungere al proprio sito web i pagamenti e questo è un grande vantaggio perché si potranno ricevere in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, bisognerà soltanto scegliere in che modo si dovrà ricevere una richiesta di pagamento e il gioco è fatto. Per fare tutto questo, ci si dovrà affidare a delle piattaforme ad hoc, esperte nel settore, che garantiranno un efficace lavoro dietro le quinte per far risultare il proprio negozio online all’avanguardia ed efficiente.

Modalità per i pagamenti

Vengono offerte diverse opzioni per i pagamenti, la scelta dovrà essere fatta al fine di soddisfare i propri bisogni. È bene specificare che ogni pagamento può avvenire in un istante; quindi, si potrà dire “basta” all’interminabile attesa di un bonifico, etc.

Tra le prime modalità, c’è la richiesta di pagamento. Il suo svolgimento è semplicissimo, questa opzione è un tipo di pagamento personalizzato che si potrà inviare ai propri clienti tramite la propria app di messaggistica preferita oppure tramite SMS o e-mail. Appena ricevuta la notifica, i clienti cliccheranno e verranno reindirizzati su una pagina totalmente sicura per procedere con il pagamento.

Si potrà anche utilizzare un payment tag ovvero dei link per uso multiplo, basterà semplicemente la creazione di un URL che sarà inviato ai clienti che procederanno con il versamento del denaro. Intramontabile e molto diffuso il pagamento con il codice QR, questo metodo necessita della persona fisica. Questo rende chiaro l’utilizzo del POS, sia online ma anche in presenza, il quale può essere considerato uno strumento valido e versatile. Infine, un’altra opzione è quella di generare un link da inviare che riporterà un tasto “paga”. Facile, semplice e veloce.