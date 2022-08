Regione, approvato nuovo progetto di crescita sostenibile

La Giunta regionale ha approvato l'Accordo per innovazione e sostegno al progetto “Prodotti e servizi per la diagnostica integrata dell’infrastruttura ferroviaria “Mondo Rotaia” presentato da Mer Mec spa di Morgano (TV). Si tratta di un progetto che verrà cofinanziato dalla Regione e dal Mise a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile nell’ambito del settore applicativo “Fabbrica Intelligente”.

«Confermiamo con questo nuovo progetto l’impegno da parte della Regione del Veneto al fianco delle nostre imprese che hanno la volontà di crescere e investono nell’innovazione – precisa Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico ed energia –. In questo preciso momento storico, con una serie di elementi critici che aumentano l’incertezza della nostra economia, l’innovazione è una carta importante da giocare ed è questa direzione in cui si sviluppa il progetto presentato da Mer Mec spa».

Mer Mec S.p.A. è una grande azienda che ha sede in Puglia, Veneto e Toscana e opera nell'ambito della ricerca, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione e manutenzione di veicoli e sistemi di misura per la diagnostica dell'infrastruttura ferroviaria e dei rotabili, di sistemi di segnalamento ferroviario, di sistemi di misura dei prodotti dell'industria siderurgica, di veicoli ed attrezzature per la manutenzione delle linee ferroviarie nonché di servizi di misura in ambito ferroviario.

La proposta progettuale “Prodotti e servizi per la diagnostica integrata dell’infrastruttura ferroviaria - Mondo Rotaia”, che riguarda l’ambito “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di Specializzazione, ossia l’ambito “Smart Manufacturing” della Strategia regionale di specializzazione, mira allo studio ed allo sviluppo di soluzioni di diagnostica avanzata in grado di rilevare un difetto integrato ovvero una condizione di rischio derivante dalla combinazione di due o più parametri rilevati da differenti sistemi di misura. Tutto ciò in ottica di manutenzione predittiva, ovvero interventi eseguiti in base alle reali condizioni dell’infrastruttura ferroviaria, dedotte dai dati raccolti. La soluzione offerta, incentivata dalla disponibilità di grandi quantità di dati, offrirà una conoscenza precisa e centralizzata dell’infrastruttura, consentirà una pianificazione predittiva della manutenzione e rinnovo basata su trend analysis, colmando le esigenze degli operatori del settore.

Con particolare riferimento al territorio veneto, saranno svolte attività di progetto presso la sede di Morgano (TV), dove sono svolte attività di progettazione, assemblaggio e test dell’elettronica, e per le attività progettuali svolte in Veneto verranno coinvolte 8 persone con previsione di assunzione di 2 nuove risorse che si occuperanno delle attività di progetto relative al sistema di telemetria per rilievo della infrastruttura ferroviaria.

Il costo complessivo del progetto è pari a 3.225.580 euro: la Regione del Veneto ha stabilito una quota di cofinanziamento per un importo di 90.181,25 euro nella forma del finanziamento agevolato.