Poste Italiane: 405 persone assunte in Veneto

Poste Italiane ha assunto in forma stabile in Veneto nei primi sei mesi del 2022, 405 persone, tra cui 332 portalettere. A comunicarlo è la stessa azienda aggiungendo che, tra questi ultimi profili professionali, quelli integrati a tempo indeterminato in provincia di Padova sono 71, 65 a Vicenza, 60 a Venezia, 57 a Treviso, 55 a Verona e 24 a Belluno.

Il programma di politiche attive, che riguarda circa 2000 assunti in tutta Italia, è concordato con le Organizzazioni sindacali e contribuisce a realizzare le strategie delineate nel piano industriale "2024 Sustain & Innovate", in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito.

L'obiettivo è quello di trasformare la figura del portalettere da operatore incentrato sulla corrispondenza tradizionale a primario player del crescente mercato dei pacchi e leader nel segmento B2c.