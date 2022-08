Cooperativa Galileo: un successo sociale

Cooperativa Sociale Galileo vince il Premio Speciale per il Sociale per il progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili realizzato in collaborazione con la società Tecmarket del Gruppo Banco BPM.

Ad annunciarlo a Galileo, la Giunta della Camera di Commercio di Verona, nell’ambito della XLIII Premiazione della fedeltà al lavoro, del progresso economico e del lavoro veronese nel mondo.

«Un importante e gradito riconoscimento che ci rende orgogliosi del nostro lavoro -, commenta il Presidente di Galileo Albino Pezzini - è proprio questo che ci differenzia sul territorio e ci rende unici e straordinari, le persone, l’umanità, non sempre eccellente o perfetta, ma che cooperando possiede un valore aggiunto inestimabile. L’unione di professionalità, competenza e inclusività è il nostro più grande successo».

Dal Remote Banking, alla Fatturazione Elettronica, al POS, ai servizi di Monetica, tutte attività facenti capo a Galileo nel rapporto con Tecmarket, dove sono impiegati ben 130 lavoratori. Attività fondamentali per garantire l’ambiente di produzione, ovvero che i servizi rilasciati alla clientela funzionino correttamente, e per testare minuziosamente i rilasci in ambiente di collaudo degli sviluppi.

«Un premio che ci riempie di gioia per molteplici ragioni, prima fra tutti l’opportunità che diamo alle persone con fragilità di esprimersi, di trovare il proprio posto nel mondo, di sapere di poter contribuire al raggiungimento di obiettivi importanti per l’azienda - afferma l’Amministratore Delegato di Galileo Pierluigi Tacinelli. - Quest’anno infatti, in occasione della giornata internazionale della cooperazione, Galileo ha promosso l'innovazione, l’inclusione, la sostenibilità e la partecipazione economica valorizzando le persone».

Sarà il Consiglio di Amministrazione di Galileo a ritirare il Premio durante la cerimonia di consegna, che avrà luogo giovedì 6 ottobre 2022 alle 18.30 nell’Auditorium “Domus Mercatorum” della Camera di Commercio a Verona.