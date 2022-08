Nessuna crisi vacanza, boom di ferie a chilometro zero

6 italiani su 10 si concedono una vacanza ad agosto. A tracciare un bilancio è il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo Vamonos-Vacanze.it, che lo scorso 10 agosto ha intervistato un campione di 2 mila viaggiatori di entrambi i sessi.

Dal sondaggio, risulta che per l’estate 2022 agli italiani piace tornare nelle mete nazionali già visitate (62%), scegliendo tendenzialmente località all’interno della propria regione o in quelle limitrofe e privilegiando l’uso della macchina, il mezzo utilizzato dal 54% degli intervistati.

Vince la vacanza a chilometri zero, ad eccezione però di Puglia, Sardegna e Sicilia che —secondo quanto osservano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it— continuano ad attirare viaggiatori da tutto il territorio nazionale.

L'identikit della vacanza estiva 2022, insomma, è chiaro: gli italiani cercano soprattutto località di mare (65%), le cercano in Italia (62%) e prediligono gli spazi all’aperto (22%), riconoscendo al nostro Paese una significativa capacità di accoglienza per via del suo clima eccellente (per il 68%), dell’enogastronomia (54%) e della possibilità di arricchirsi culturalmente (47%).

Per via della pandemia, per il 22% degli italiani è cresciuta la propensione per le vacanze all’aria aperta, ma si tratta solo di una questione di «revenge tourism», volendosi prendere una rivincita per le restrizioni subite.

Il contagio non preoccupa più nessuno: solo il 2% degli intervistati che ha dichiarato di non partire per paura del contagio. Preoccupa piuttosto il 24% del campione la situazione economica per via del caro carburante e dell’inflazione.

In particolare ad agosto la Puglia attirerà quest’anno il 12% dei vacanzieri interni, seguita dalla Sardegna con l’11% e dalla Sicilia con il 10%. Seguono poi Emilia-Romagna (8%), Campania (7%), Toscana (6%) e Calabria (5%).