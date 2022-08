Confagricoltura Verona: provincia veronese capitale delle pesche, +40%

E' iniziata con il piede giusto la raccolta della frutta veronese e si profila un'ottima annata. Dopo la produzione di mele e le pere scaligere più che raddoppiata, i primi frutti stanno arrivando sui banchi d'acquisto addirittura in anticipo.

2022 ottimo anche per le pesche e le nettarine la cui produzione aumenta del 40%. Recuperano, rispetto all’annata precedente, ma quantitativi restano comunque, secondo i dati Ismea, inferiori del 10% rispetto al dato medio 2016-2020. Buona la qualità. Il report di Ismea, annota un dato preoccupante: “è in atto una contrazione delle vendite al dettaglio a causa dell’inflazione, che sta riducendo drasticamente il potere di acquisto delle famiglie”.