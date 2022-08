Arriva il Bonus Fiere

Soddisfatto il presidente di Aefi-Associazione esposizioni e fiere italiane, Maurizio Danese, per il "Sì" del Bonus Fiere: in arrivo 34 milioni di euro in favore delle imprese partecipano alle manifestazioni.

«Con la pubblicazione del decreto attuativo pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico e relativo al cosiddetto “Bonus fiere” si colma un vuoto importante in favore delle realtà imprenditoriali del made in Italy e del sistema fieristico del Belpaese. Il dispositivo, frutto di un emendamento a firma della deputata Benedetta Fiorini (Lega), è l’ultimo di una serie di azioni rilevanti intraprese dal Governo uscente in favore della ripartenza post-Covid del settore e della competitività internazionale del nostro tessuto produttivo, a partire dal superamento del regime “de minimis” e dall’attivazione di un sistema di ristori che si è rivelato fondamentale».

Così il presidente di Aefi-Associazione esposizioni e fiere italiane, Maurizio Danese, ha commentato la nuova misura inserita all’interno del decreto Aiuti. Riconosce alle imprese bonus fino a 10 mila euro per il rimborso spese e gli investimenti sostenuti nel corso delle prossime fiere internazionali organizzate in Italia.