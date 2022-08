UIL FPL Verona, lieto fine per l'Istituto anziani: 428 mila euro ai lavoratori

Battaglia a lieto fine quella che UIL FPL Verona aveva iniziato nel 2019 per i lavoratori che si occupano dell' assistenza anziani. Oggi il collegio dei revisori dell’Istituto assistenza anziani di Verona ha dato l’ok per l' erogazione di 428 mila euro.

«Dopo 10 anni di discussioni eterne, conflitti personali, denunce e molta preoccupazione per i cittadini, abbiamo attivato un freno alla polemica per tornare a creare fiducia in un settore che ne ha molto bisogno, qui ma anche nelle altre strutture. Ora siamo già proiettati al prossimo obiettivo, l’azienda ci propone 166 progressioni economiche orizzontali, noi cercheremo di ampliare il numero dei potenziali beneficiari con l’intenzione di concludere la trattativa a breve visto che ci sono le condizioni favorevoli e nel prossimo incontro andare a determinare quelli che saranno i criteri per definire le graduatorie per l’assegnazione dell’istituto», si legge nella nota diffusa da UIL FPL Verona.