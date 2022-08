Talenti veneti volano a Rio per le gare di robotica, ottimo risultato

Si sono tenute da venerdì 5 a domenica 7 agosto a Rio de Janeiro, in Brasile, le finali della FIRST® LEGO® League Challenge, una tra le più prestigiose competizioni di robotica e scienza per ragazzi under 16.

Con il supporto di Nice, ha rappresentato l’Italia il team di Astrogate,

la squadra di G.A.T.E. Italy - Gifted And Talented Education, una Cooperativa Sociale che riunisce i principali esperti nazionali e internazionali sui temi della plusdotazione (giftedness), promuovendo gruppi di lavoro multidisciplinari in grado di rispondere ai bisogni delle persone plusdotate in età evolutiva.

I ragazzi del team, tutti veneti e di età compresa tra i 9 e 16 anni, si sono classificati al 12° posto su oltre 90 squadre partecipanti, confermandosi la squadra italiana che ha registrato il punteggio più alto in una competizione ufficiale FIRST® LEGO® League.