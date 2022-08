Peserico, nuovo store a Puerto Banus

Peserico, uno dei grandi nomi della moda italiana, ha inaugurato la sua nuova boutique a Puerto Banus, esclusiva località spagnola situata lungo la splendida Costa del Sol.

Una tappa importante che giunge in concomitanza con il 60 anniversario dell’azienda, segnando un ulteriore traguardo nel suo percorso di crescita ed evoluzione. Il brand vicentino ha questo questa rinomata località mediterranea in quando meta prediletta di un turismo internazionale che ricerca un’esperienza esclusiva sullo sfondo di paesaggi naturali incantevoli, dove un clima mite e soleggiato è presente per la maggior parte dell’anno.

All’interno della boutique è possibile scoprire la collezione SS22 ispirata dall’arte en plein air, lo stile pittorico che definisce il paesaggio cogliendo le delicate sfumature di luce e colore. La boutique spagnola è in Calle Ribera 21 e si sviluppa su circa 80 mq. Con Puerto Banus, Peserico inaugura il primo monomarca in territorio spagnolo dove è già presente con oltre 40 multibrand nelle principali città iberiche .Gli store Peserico nel mondo sono in particolare negli Stati Uniti, in Giappone, Corea, Europa, oltre nel nostro paese dove ha ben 8 monomarca, Venezia, Verona, Milano, Roma, Torino, Firenze, Forte dei Marmi, Santa Margherita Ligure.