Federalberghi Garda Veneto amplia l'offerta turistica con il portale e-bike

Nel 2018 Federalberghi Garda Veneto ha realizzato il portale bike-trekking-lagodigarda.it, riunendo in un unico portale i circuiti e i sentieri del Garda Veneto e del suo entroterra praticabili in bici e a piedi.

Sul network si possono trovare e scaricare le mappe dei sentieri tracciati, con indicazioni relative alla lunghezza dei percorsi, ai tempi di percorrenza e alla difficoltà; il tutto accompagnato da foto rappresentative. Il portale è disponibile a titolo gratuito per gli ospiti delle strutture, ma anche per i residenti, i nostri Soci e gli Uffici IAT che vogliano usufruirne. È disponibile in tre lingue (italiano, inglese e tedesco) con l’intento entro l’anno di completare anche con gli altri Comuni dell’entroterra gardesano. Oggi, sulla scia di queste azioni e grazie a nuovi partner e professionisti, è stato rilanciato il portale nella cornice del Boffenigo Panorama & Experience Hotel di Costermano sul Garda. Unico su tutto il territorio, ora ha una rinnovata veste grafica e più di 60 nuovi percorsi, sparsi su 13 diversi Comuni.

«Quale associazione di categoria di riferimento sul territorio abbiamo puntato già da anni sul cicloturismo e sulla sua incentivazione. Vediamo nel cosiddetto turismo attivo – che negli ultimi anni sta vedendo un’esplosione – un modo per scoprire davvero il territorio, fatto non solo di lago, ma anche di un ricco entroterra – afferma il nostro presidente Ivan De Beni. – Per questo abbiamo investito anche economicamente nel portale bike-trekking-lagodigarda.it, cercando di valorizzare percorsi già esistenti e renderli disponibili in un collettore unico. Ci auguriamo che anche i Comuni che ancora non sono presenti mettano in cantiere presto la loro partecipazione».

«bike-trekking-lagodigarda.it è il primo portale che raccoglie assieme i percorsi per bici e camminata di molti Comuni della destinazione – aggiunge il presidente dell’Associazione Albergatori Garda e Costermano, Luigi Zermini – e ci abbiamo creduto fin dal 2013, con un disegno rudimentale che però ha posto le basi per il risultato odierno. Federalberghi Garda Veneto sta cercando di dare vita a progetti a base la sinergia e a vantaggio del territorio e dei nostri ospiti».

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti i rappresentanti di molti Comuni dell’entroterra gardesano, ma anche la Regione, grazie alla presenza del Consigliere Filippo Rigo e all’intervento della Vicepresidente Elisa De Berti che ha commentato: «Oggi si ricerca un turismo esperienziale e la bicicletta è assolutamente un’opportunità per tutti in questo senso. Il Garda non ha bisogno di aumentare il numero dei turisti, ma ha bisogno di promuovere nuove forme di approccio al territorio da parte dei visitatori e oggi quella legata alla bicicletta è in piena fioritura. Mi complimento quindi con Federalberghi Garda Veneto e i suoi partner per questo progetto che promuove non solo lo sport all’aria aperta, ma anche un’operatività sinergica».

Si unisce alla soddisfazione anche il sindaco di Costermano sul Garda, Stefano Passarini: «Da sempre credo molto nel turismo attivo e nella mobilità lenta, in primis come primo cittadino. Investire nel turismo attivo significa investire sul territorio, portare flussi di visitatori interessati a scoprirne le bellezze e questo porta con sé un indotto che potrà poi essere reinvestito per mantenere competitiva la destinazione, con benefici anche per i residenti».

L’offerta del portale è stata ampliata e aggiornata grazie al lavoro e alla consulenza tecnica della digital agency di Verona WinTrade, specializzata in progettazione e sviluppo siti web, piattaforme e-commerce, campagne di digital marketing e sui social media, che da 20 anni collabora con l'Associazione e alla consulenza di Maurizio Marogna, giornalista ed esperto di territorio che ha personalmente testato e selezionato i percorsi già presenti, valorizzandoli e indicando tutte le informazioni utili per praticarli in sicurezza.

«Negli ultimi anni il cicloturismo e in generale lo sport all’aria aperta hanno conosciuto una diffusione importante. Proprio alla luce di questo allargamento del pubblico però è necessario mettere ordine e uniformare tutte le proposte, rendendo chiaro al turista il territorio anche da un punto di vista topografico, con mappe univoche e sentieri chiari. Con il portale bike-trekking-lagodigarda.it stiamo cercando di fare proprio questo. Siamo solo all’inizio, ancora tanto possiamo fare, ma già ora abbiamo un risultato, frutto del lavoro di tante persone che hanno creduto e credono nel progetto».

Il portale offre, inoltre, mappe di qualità, grazie alla stipula di una nuova convenzione con 4Land, azienda bolzanina leader nella cartografia turistica, la più precisa e aggiornata in Italia. 4Land esegue rilevamenti GPS in Trentino, Alto Adige, Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia, Sardegna, Dolomiti e Lago di Garda ed è specializzata nel gestire Banche Dati vettoriali in ambiente GIS del territorio. Nel dicembre 2021, a Toronto (Canada), si è svolta l’Avenza Maps Competition 2021, una competizione tra aziende produttrici di carte topografiche. A questa competizione, a cui hanno partecipato case editrici di cartografia provenienti da tutto il mondo, 4Land si è classificata 2°: un segno questo che certifica ancor di più l’estrema competenza avanguardia dell’azienda. Sul sito www.bike-trekking-lagodigarda.it le mappe 4Land possono essere scaricate in formato .kml e .gpx., per una fruizione semplice, efficace e immediata, anche con un semplice click sul proprio smartphone.

La partnership con Sportler, catena di negozi di abbigliamento e attrezzatura sportivi con oltre 400 marchi top, garantisce invece tre punti vendita sul territorio: Affi e Verona con Peschiera del Garda, dove è presente uno store interamente dedicato al mondo della bicicletta.

A supporto del progetto anche SIEB - Scuola Italiana E-Bike, nata con lo scopo principale di promuovere e sviluppare la conoscenza e l’utilizzo dell’e-bike, un mezzo che consente a tutti di muoversi e di trascorrere il tempo libero in modo sostenibile. Assieme a Sieb, già da due anni ci siamo fatti promotori di una nuova cultura dell’uso di bici a pedalata assistita, attraverso la formazione di figure qualificate e competenti per l’ambito cicloturistico.