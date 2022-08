Enogastronomia veronese: alla scoperta delle eccellenze con chef Sacchetto

Lo chef Sacchetto, arrivato direttamente dal ristorante stellato “La Cru” , ha girato per la seconda volta alcune delle aziende più importanti di Verona per conoscere i loro prodotti e trasformarli in capolavori per il palato. Giacomo si è dilettato, infatti, in una ricetta diversa per ogni ingrediente, prediligendo materie prime a km0 condividendo con il pubblico la storia dell’azienda insieme ai suoi titolari, scoprendone così i valori e i curiosi metodi di produzione.

Tutte aziende del territorio scelte da Giacomo per valorizzare l’autenticità e la qualità dei loro prodotti: «Lavorare con Giacomo per questa seconda stagione è stata una grande opportunità - afferma il produttore Riccardo Canovai, titolare di Black & White Studio Tv -. La sua professionalità come chef ha portato non solo a mettere in luce le aziende a cui abbiamo dedicato le puntate, ma anche di creare un grande interesse nel pubblico per i prodotti del territorio scaligero. La serie ha avuto un ottimo riscontro e vogliamo continuare a lavorare così anche per le produzioni future. Abbiamo grandi progetti e grandi nomi nel cassetto».