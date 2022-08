Anticipo nel noleggio a lungo termine: a cosa serve?

Negli utili anni ci sono molte soluzioni che vanno incontro alle persone che hanno bisogno di un’auto ma non vogliono caricarsi di tutta quella serie di preoccupazioni e delle numerose spese e responsabilità a essa legate.

Una soluzione adatta in questi casi può essere quella di optare per un noleggio a lungo termine . Si tratta di un vero e proprio contratto, che quindi deve essere letto attentamente prima di essere firmato, tra un cliente, che vuole noleggiare un’auto, e una società di noleggio, che fornisce il mezzo dietro pagamento di un canone mensile.

Riguardo questo argomento i dubbi maggiori sono spesso relativi alla questione dell’anticipo da versare alla stipula del contratto. Come Funziona? Conviene? È obbligatorio?

Queste sono solo alcune delle domande più frequenti, a cui in seguito cercheremo di rispondere in modo chiaro e semplice.

Come funziona l’anticipo?

L’anticipo per il noleggio a lungo termine dà al cliente la possibilità di ridurre il canone mensile, pagando anticipatamente una somma di denaro. Questa scelta è adatta sia ai privati che alle aziende con partita IVA.

Va precisato però che l’anticipo non è obbligatorio, ma si tratta di una scelta assolutamente libera del cliente, che farà in base alle proprie esigenze.

In conclusione, quindi, è possibile anche stipulare un contratto con anticipo zero, questo ovviamente porterà ad avere delle rate mensili più alte.

Quando la società propone al cliente il contratto con le condizioni e i costi, farà due proposte diverse: una che prevede il pagamento dell’anticipo e l’altra che non lo prevede. In questo modo il cliente avrà la possibilità di vedere nero su bianco i costi a cui andrà incontro.

Restituzione dell’anticipo

Un’altra cosa importante da chiarire è che l’anticipo non potrà in nessun caso essere restituito. Si tratta solo di un pagamento anticipato di un servizio che poi verrà sottratto dal canone mensile. Una volta pagato quindi non tornerà indietro in formato integrale allo scadere del contratto, ma mensilmente nel canone.

Deposito cauzionale

Un altro aspetto del contratto per il noleggio a lungo termine è il deposito cauzionale. Questo sarà restituito al termine del contratto se l’auto è in buone condizioni e non ha subito danno. Si tratta quindi di una garanzia per la società. La somma varia in base alla compagnia, solitamente si aggira intorno ai 300 euro con un massimo di 2000 euro.

Recesso anticipato: cos’è?

Se si sceglie un’auto a noleggio, che si paghi o no l’anticipo, si potrà sempre recedere dal contratto quando si vuole. Possiamo quindi dire che il noleggio a lungo termine conviene anche perché in ogni momento si può cambiare idea.

Nel contratto da firmare c’è una sezione dedicata proprio al recesso anticipato, dove ti saranno spiegate tutte le condizioni e le regole necessarie. Infatti, spesso questa scelta implica il pagamento di alcune penali.

Le modalità variano a seconda della società di noleggio, solitamente, però, non è necessario spiegare le motivazioni della propria decisione. Si tratta di un diritto del cliente che tutte le compagnie devono garantire. L’obbligo, però, è quello di restituire l’auto senza danni, in perfette condizioni.