Nuove partnership, Santini e K-Way scelgono Studio Fantastico

Considerato uno dei brand leader dell’abbigliamento tecnico per ciclismo, Santini si affaccia ad un pubblico legato al mondo lifestyle con la partnership con K-Way , marchio del gruppo Basic-Net che ha costruito la sua identità sull’iconico capo pratico ed essenziale riconosciuto in tutto il mondo.

Lo storytelling vede il protagonista pedalare tra le vie della Ville Lumière , in un’alternanza frenetica tra appuntamenti quotidiani e sessioni notturne di allenamento dove fasci di luce e lunghe esposizioni sottolineano l’intensità del movimento, creando riferimenti cromatici ai due brand. Un crescendo caleidoscopico di volate tra gli edifici della Defense e i volti del ponte di Bercy, per assistere all’alba dal piazzale del Trocadero .

La scelta di Parigi come location dove ambientare il racconto rappresenta il punto di incontro nel coniugare le esperienze dei due brand, tra passato e presente, come conferma Michea Caldeira de Aguiar partner di Studio Fantastico: «Il legame con la città unisce l’heritage di K-Way nato nella capitale francese, alla recente partnership tecnica di Santini con Tour de France. La capitale mondiale della moda e in questo periodo dell’anno del ciclismo, rappresenta per noi di StudioFantastico la scelta migliore per il progetto; una città che esprime al massimo nelle sue architetture sia modernità che fascino senza tempo creando una cornice perfetta per le caratteristiche di questo prodotto iconico».