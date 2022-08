AGSM AIM cambia veste online: disponibile il nuovo sito

È online il nuovo sito istituzionale di AGSM AIM www.agsmaim.it. Il nuovo portale è stato ideato per trasmettere al meglio la corporate identity di AGSM AIM tramite una grafica completamente rinnovata, seguendo i canoni del Gruppo nato nel gennaio 2021 dall’integrazione tra Agsm Verona e Aim Vicenza. Il nuovo stile, più fresco e contemporaneo, permette una migliore esperienza per gli utenti interessati a scoprire le informazioni e le ultime notizie riguardanti AGSM AIM.

In particolare, i visitatori potranno trovare sezioni dedicate alle attività e ai servizi di AGSM AIM, suddivise per le diverse Business Unit, oltre che le informazioni sulla governance e sull’impegno in termini di sostenibilità del Gruppo, i dettagli utili per gli investitori e l’area media.

Inoltre, nell’ottica di una completa trasparenza, sul nuovo portale AGSM AIM saranno presenti anche tutte le certificazioni ottenute dal Gruppo e le informazioni sui fornitori con la possibilità di consultare e partecipare a bandi e gare. Coerentemente con la corporate identity di Gruppo, nel corso dei prossimi mesi saranno sviluppati anche i siti delle sei Business Unit di AGSM AIM.