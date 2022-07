Affitti brevi, non decideranno i sindaci. Cavara: «Occasione sprecata»

«Questo è lo specchio dell’Italia: chi cerca di fare normative per regolamentare situazioni che stanno distruggendo tessuti urbani viene contrastato da un sistema parlamentare che finora non si è minimamente occupato di normarlo nei punti essenziali. Sarebbe stato davvero importante dare ai Comuni la facoltà di governare questo settore che, ricordiamo, non necessita ad oggi di alcuna autorizzazione. Il numero degli affitti brevi è dilagante anche a Verona, nonostante l'ottimo lavoro fin qui svolto dalle forze dell'ordine, polizia municipale in primis per contrastare le irregolarità» ha proseguito Cavara.