Cassa Rurale Vallagarina, filiale Grezzana: buoni numeri per il primo mese

Cassa Rurale Vallagarina, guidata dal presidente Maurizio Maffei e dal direttore Giuliano Deimichei, ha potenziato la sua presenza nel territorio veronese. E' attiva nel territorio scaligero da oltre 30 anni (l’ingresso è del 1991 con la filiale di Rivalta).

Operativa da inizio luglio la filiale di Grezzana, località di quasi 11mila abitanti e in possesso di una realtà industriale significativa: «La motivazione che ci ha portato ad aprire una filiale in questa località è semplice e non si lega, evidentemente, a obiettivi espansionistici ma, piuttosto – spiegano i vertici –, alla volontà di garantire un servizio sulla porta di casa ai nostri 350 clienti, di cui 58 soci, residenti nel comune di Grezzana e che avevano il loro riferimento nella filiale di Cerro Veronese».

Lo sportello di Grezzana rappresenta il nono tassello di un mosaico iniziato oltre trent’anni fa e sviluppato nel corso degli anni tra la città di Verona e la Lessinia orientale.

La direzione della filiale è affidata a Marika Campedelli, da lungo tempo responsabile a Cerro Veronese. Il suo vice è Leonardo Melotti. A completare la squadra a servizio quotidiano di soci e clienti è Elisabetta Gardoni. Riferimento per questa filiale, come per le altre operanti nel veronese, è il responsabile dell’area veneta Renato Pinter.

La filiale di Grezzana, 150 metri di superficie operativa, presenta caratteri moderni. È collocata al piano terra di una palazzina di viale Europa, praticamente a ridosso del centro storico. All’ingresso si trova una area self, dotata di Atm evoluto (accessibile per l’intero arco delle 24 ore) e monitor/infopoint per la trasparenza. Tre uffici-consulenza, una cassa/service point, il caveau clienti e una zona d’attesa completano l’area operativa. Orari di sportello: dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13.10. Apertura pomeridiana riservata ai servizi di consulenza (con orario prolungato ogni giovedì fino alle 18.30). L’evento inaugurale della filiale di Grezzana è in calendario in autunno.