Bottega sbarca a Londra: inaugurato 33esimo Prosecco Bar

All’inaugurazione mezzo aeroporto si è fermato per non perdere l’occasione dell’apertura del 33esimo Prosecco Bar che Bottega all’aeroporto di Londra Stansted. Un nuovo grande bar di almeno 400 mq che verrà gestito da SSP UK, uno dei principali operatori dedicati alla gestione dei punti vendita di food e bevande nel canale travel.

Un binomio, quello che tra Bottega e USS UK, che funziona da tempo e che in Inghilterra già collabora nei maggiori scali, in un paio di location a Birmingham, in alcuni ippodromi inglesi oltre che in alberghi di lusso.