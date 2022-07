Veronafiere, L'Organismo di Vigilanza ha una nuova presidente: è Anna Fedrizzi

Anna Fedrizzi è la nuova presidente dell’Organismo di Vigilanza di Veronafiere. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di ieri, ha nominato la commercialista veronese, che in passato è stata anche membro del Collegio sindacale della Spa di Viale del Lavoro, al vertice dell’organo volontario della società, che era in scadenza a fine luglio. La carica ha durata di tre anni e i componenti attuali sono passati da cinque a tre consentendo in tal modo anche una razionalizzazione dei costi.



L’OdV ha il compito di verificare regolarmente l’efficacia del Modello organizzativo 231/2001 nell’ottica di prevenzione dei reati e di segnalare eventuali azioni di miglioramento e necessità di aggiornamenti del Modello in seguito a modifiche normative-organizzative.



La dottoressa Fedrizzi è una commercialista con ampie specializzazioni nell’ambito dei controlli societari (231, revisione, audit) e della conduzione di Organismi di Vigilanza e attualmente è Presidente della Commissione Formazione e della Commissione Compliance dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona.



«Abbiamo scelto un nome di alto profilo per la presidenza dell’OdV per continuare a garantire la massima professionalità e trasparenza di tutti gli atti e le procedure societarie – sottolinea Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. Alla dottoressa Fedrizzi va l’augurio più sincero di buon lavoro da parte di tutto il consiglio di amministrazione e ai componenti uscenti il ringraziamento per l’attività svolta in questi ultimi anni».