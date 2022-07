Esselunga primo sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina

La Fondazione Milano Cortina 2026 ed Esselunga, azienda italiana leader nel settore della grande distribuzione, annunciano la sottoscrizione di una partnership in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali organizzati in Italia.

Lo sport è un importante vettore di innovazione. Celebra valori come l’impegno, lo spirito di sacrificio, la sana competizione, il rispetto e la collaborazione. Principi condivisi da Esselunga che, per prima, ha deciso di sostenere il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nel percorso di avvicinamento al più prestigioso evento sportivo a livello globale. Un'opportunità unica per l’intero Paese.

Sostenendo i Giochi più diffusi di sempre, Esselunga rafforza il proprio impegno verso le persone, la comunità e il territorio, aspetti imprescindibili sia della strategia di sostenibilità dell’azienda, sia del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. L’attività sportiva e un’alimentazione equilibrata sono fondamentali per promuovere e mantenere un corretto stile di vita e ispirano molte iniziative di Esselunga.

Esselunga è un’eccellenza italiana nel settore della grande distribuzione, riconosciuta a livello internazionale. Oggi il gruppo conta 25.000 dipendenti e 5,7 milioni di clienti fidelizzati. La sua storia inizia nel 1957 a Milano con l’apertura del primo supermercato in Italia: la valorizzazione del territorio e la centralità del made in Italy, elementi cardine del progetto di Milano Cortina 2026, sono da sempre una prerogativa dell’azienda.

Marina Caprotti, Presidente esecutivo di Esselunga ha dichiarato: «Siamo molto felici di poter annunciare questa partnership. Esselunga è un’azienda orgogliosamente italiana. Ogni giorno lavoriamo per contribuire a generare valore per il nostro Paese attraverso piani di sviluppo sostenibili e politiche che si pongono tra gli obiettivi prioritari il sostegno al made in Italy. La decisione di affiancare il Comitato Olimpico per I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 risponde alla volontà di dare il nostro contributo per far conoscere ulteriormente l’eccellenza italiana nel mondo e celebrare i valori che lo sport rappresenta e che trovano la massima espressione nelle Olimpiadi».

Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga ha commentato: «Con il sostegno ai Giochi di Milano Cortina 2026 aggiungiamo un altro tassello al nostro impegno per i clienti e la comunità, che rappresentano alcuni dei pilastri della nostra strategia di sostenibilità. L’attività sportiva evoca da sempre l’attenzione per la sana e corretta alimentazione che Esselunga promuove sia nell’offerta ai clienti che nella realizzazione di iniziative speciali».

Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga e Diana Bianchedi, Games Project Director.

«È con grandissimo piacere – ha dichiarato Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e del CONI – che accogliamo Esselunga nella squadra dei Partner del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Agenda Olimpica 2020 + 5, introdotta dal Comitato Internazionale Olimpico, ha segnato una svolta radicale nella storia dello sport ponendo al centro il tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per questa ragione è motivo di grande orgoglio che Esselunga abbia scelto di camminare al nostro fianco in questa magnifica avventura testimoniando ancora una volta il proprio legame con il mondo dello sport e con i valori che Milano Cortina 2026 vuole rappresentare».

Vincenzo Novari, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, ha aggiunto: «Sono felice di dare il benvenuto ad Esselunga come primo sponsor delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Continueremo in questa direzione coscienti delle sfide che ci attendono nel prossimo futuro, ma anche consapevoli che quello di oggi è un ottimo punto di partenza. Il processo di consolidamento del nostro posizionamento commerciale di fronte al Sistema Paese è solo all’inizio: questo è il primo di una serie di accordi di grande valore che presto verranno annunciati e che saranno fondamentali per la realizzazione dei nostri Giochi».