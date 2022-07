Collegio dei Geometri di Verona, Roberto Turri nuovo presidente

Romano Turri rimarrà in carica per il prossimo quadriennio, fino al 2026, ed è chiamato a guidare uno dei più importanti Collegi professionali del Veneto, al quale sono iscritti quasi 1500 geometri professionisti .

«Raccolgo un’eredità pesante, vista la dedizione, l’impegno e la professionalità espresse da Fiorenzo Furlani in questi anni – sottolinea il neo presidente Romano Turri –. Ho lavorato al suo fianco, nel ruolo di segretario, quindi, il mio impegno proseguirà nel solco già tracciato da lui, portando avanti con lo stesso impegno, la stessa passione e dedizione le attività a favore della nostra categoria. Condivideremo, assieme al Consiglio, le linee programmatiche dei prossimi anni. Quindi, continueranno ad essere al centro dell’attività del Collegio Geometri la formazione dei professionisti, la scuola e l’orientamento scolastico, le attività di promozione della professione e, sicuramente, tutti i servizi e l’impegno a favore della comunità e dei cittadini. Auguro a tutto il nuovo Consiglio di lavorare con la stessa passione che c’era in quello precedente e auspico che lo spirito di squadra rimanga la nostra linea guida per qualsiasi tipo si attività».

«Passo il testimone dopo 24 anni, certo di aver vissuto appieno un’esperienza che mi ha fatto crescere sia come uomo che come professionista – afferma Fiorenzo Furlani, ex presidente del Collegio dei Geometri -. Rifarei tutto, con quello spirito di appartenenza ed entusiasmo che mi hanno sempre contraddistinto. Il mondo è cambiato, ma spero di aver lasciato una traccia positiva, un baule carico di valori, tra cui lealtà, correttezza, condivisione e professionalità. Un elenco lungo anche di iniziative e attività svolte e avviate a favore del Collegio e degli iscritti. La voglia di fare ci ha sempre contraddistinti e ci ha permesso di superare anche i momenti più complicati e difficili. Auguro al nuovo Consiglio direttivo un mandato sereno in modo da poter destinare tutte le risorse umane ed economiche a progetti che tutelino e valorizzino sia il Collegio che gli iscritti, centinaia di professionisti sempre pronti a spendersi anche per il bene della comunità».