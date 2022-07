ForGreen progetta il futuro anche in Lessinia, spazio alle comunità energetiche

Sostenibilità e territorio al centro di un grande evento che ha coinvolto tanti protagonisti veronesi e non solo. Grande successo per la nona edizione degli Stati Generali della Lessinia: una tavola rotonda con ospiti e istituzioni per progettare insieme il futuro del territorio.

Ospite d’eccezione, la “famiglia” ForGreen con Gabriele Nicolis, direttore generale ForGreen, e Gianpaolo Quatraro, amministratore delegato di ForGreen Life.

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA A GABRIELE NICOLIS

«ForGreen in merito alla sostenibilità può vantare un’esperienza che dura ormai da undici anni – commenta Nicolis -, un lavoro concreto sulle comunità energetiche che si sta rivelando complesso in questo momento storico nel fornire soluzioni legate alla produzione. L'autoproduzione condivisa può essere una leva. La Lessinia, storicamente, è un esempio di sostenibilità: ricordo che nel 1923 proprio questa terra generò una delle prime esperienze di comunità energetica, quella della centrale idroelettrica La Luce. E noi, come ForGreen, abbiamo lanciato un progetto che si chiama Centenario Lucense: l’obiettivo è tornare a costruire impianti in forma condivisa per realizzare produzione di energia».

CLICCA L'IMMAGINE E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA A GIANPAOLO QUATRARO

ForGreen, società Benefit, dal 2011 promuove e gestisce Comunità energetiche 100% rinnovabili e investe sul futuro sostenibile: «Sostenibilità oggi vuol dire avere una visione rinnovata, è un nuovo modo di fare impresa – sottolinea Gianpaolo Quatraro, amministratore delegato di ForGreen Life -. Possiamo parlare di business sostenibile solo collocando l’azienda in una rete diffusa di cittadini e territorio. Ed è il grande valore aggiunto degli Stati Generali della Lessinia: riunione i protagonisti del territorio e progettare insieme il futuro coinvolgendo tutti, dai cittadini alla politica».