Protezione Civile Veneto: dichiarato stato di grave pericolosità per incendi

Viste le condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anche per i territori comunali a rischio della regione Veneto nelle province di Belluno e Vicenza-Aree di base montane.

Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, e comunque entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni.

Per le trasgressioni a tali divieti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

Fiamme che divampano anche nel veronese con l'incendio di Fumane che in questi giorni sta scandendo la cronaca non solo locale ma anche nazionale. I roghi si sono diffusi sul territorio, dal mare alla montagna: «Dopo l’intervento del Canadair di ieri pomeriggio e il prezioso lavoro a terra dei nostri straordinari Volontari Antincendio Boschivo e dei Vigili del Fuoco, la situazione dell’incendio di Fumane è migliorata, ma preoccupa per la presenza di tre focolai ancora attivi», ha dichiarato questa mattina il presidente Zaia.