Dimissioni Draghi, Luppi: «Gli interessi del Paese sono stati di nuovo piegati dalle logiche politiche»

«Le dimissioni di Draghi non sono una sorpresa dopo gli scossoni politici della scorsa settimana e adesso la crisi di governo che si è aperta non può che preoccuparci – commenta il presidente di Casartigiani Verona, Luca Luppi -. Non sappiamo quale sarà il destino di tutti quei progetti legati al Pnrr che stavano per essere messi in atto. Non sappiamo che ne sarà della progettualità fin qui portata avanti dal governo dimissionario e che cosa succederà alle famiglie e alle imprese che aspettano risposte urgenti alla crisi economica che stiamo attraversando».