Bussola, Heraldo: «Sostenibilità è anche impegno sociale»

Sostenibilità è il valore chiave che ha animato la nona edizione degli Stati Generali della Lessinia, l’evento organizzato dall’Associazione Verona Network andato in scena a Bosco Chiesanuova lo scorso 14 luglio.

Tanti gli ospiti per progettare insieme il futuro del territorio attraverso la valorizzazione e la messa in rete di diverse iniziative per e con i cittadini, tra queste il Festival del Giornalismo organizzato dall’Associazione Heraldo. Ai nostri microfoni la presidente Fabiana Bussola: «Eventi come questo dipingono un territorio ricco di idee nonostante il periodo complicato. Tanto entusiasmo e vivacità nel pensare al futuro, le stesse energie che noi di Heraldo impieghiamo per realizzare il Festival del Giornalismo».

«Abbiamo appena concluso la seconda edizione e siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato. L’obiettivo è sempre quello di far incontrare le persone per discutere in modo fruttuoso su temi di attualità, creare dibattito e confronto. L’informazione fa parte della vita civile», prosegue Bussola.

«L’edizione del festival chiusa a maggio era proprio incentrata sull’ecosistema e tra i tanti valori si è impegnata nel promuovere quello della sostenibilità così come gli Stati Generali della Lessinia – conclude la presidente dell’Associazione Heraldo -. E’ un tema al centro del dibattito locale e internazionale, incide in ogni aspetto della nostra quotidianità, dal sociale all’ambiente».