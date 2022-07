Digitalizzazione: app per migliorare la professionalità e la produttività aziendale

Attualmente il mondo del lavoro è fortemente influenzato dal Web, volendo fare una facile ironia si potrebbe tranquillamente affermare che tutte le professionalità sono followers di Internet. Anche per i corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento è così.

Questo ha implicato una rivoluzione sistematica di alcune professioni, che da qualche anno possono essere tranquillamente svolte in smartworking e da ciò deriva anche una riorganizzazione delle aziende a 360 gradi.

Ci sono una vasta gamma di siti, software e app che aiutano aziende e lavoratori a migliorare la produttività, la formazione e la professionalità. Ecco alcuni consigli per ottenere il massimo dalla digitalizzazione in qualsiasi settore.

App per il teamworking

Fra le app che aiutano a migliorare la produttività, Slack è perfetta per la comunicazione interna fra colleghi e uffici perché consente di migliorare il teamworking aziendale. È possibile chattare come su Telegram o Whatsapp ma anche gestire i progetti in specifiche divisioni e settori aziendali. Per garantire il massimo ordine gestionale, all’interno ci sono tutte le funzioni e software integrati che contribuiscono a rendere la comunicazione e la produzione aziendale più efficaci.

Siti e app per studiare le lingue straniere

In qualsiasi azienda è obbligatorio imparare l'inglese perché non solo è la lingua più parlata al mondo, ma è anche onnipresente nel linguaggio informatico. Sono diversi i siti presenti sul Web che offrono percorsi completi per apprendere le lingue straniere, attraverso tutor online, programmi e lezioni personalizzate, e tantissime altre funzioni per semplificare lo studio. Questa soluzione è perfetta per qualsiasi lavoratore ma anche per gli studenti universitari che vogliono migliorare il CV.

App per organizzare e gestire meglio il proprio lavoro

Non solo software per migliorare le skill, ma anche le app per migliorare l’organizzazione del lavoro sono indispensabili per qualsiasi attività commerciale, azienda di servizi e così via. Il sito di Salvatore Aranzulla consiglia Any.do per gestire gli impegni, organizzare la quotidianità professionale e sincronizzare il calendario. Anche Evernote, Microsoft To Do e Todoist, sono app di ottima qualità per l’organizzazione e la gestione delle proprie mansioni professionali.

App che migliorano la produttività

Language Tool è un software gratuito che consente di scrivere senza errori di ortografia o battitura, questa soluzione è perfetta per chi deve redigere testi, progetti o scrivere comunicazioni, ed è particolarmente adatta per i piccoli progetti. Tra le funzioni ci sono anche suggerimenti per migliorare la produzione testuale, mentre la revisione e le correzioni avvengono in tempo reale.

App per non perdere tempo durante l’orario lavorativo

Proprio così: uno dei fattori principali che rallentano la produttività sono le distrazioni e le cattive abitudini. Fra le app consigliate per migliorare la produttività attraverso l’ottimizzazione del tempo, c’è StayFocusd, un’arma digitale infallibile che conteggerà tutti i minuti o le ore trascorse sui siti che verranno inseriti e segnalerà quando il limite viene raggiunto. Dopo la segnalazione, l’app blocca automaticamente il sito ed è possibile tornare a concentrarsi sul lavoro.