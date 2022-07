Finisce l'era Draghi

L’esperienza del Governo di Mario Draghi è ormai alla fine. Forza Italia, Lega così come il Movimento Cinque Stelle non hanno partecipato al voto.

Dal Senato fiducia a Draghi con soli 95 sì; 38 i voti contrari. 192 i senatori presenti, 133 i votanti, 67 la maggioranza. La ministra Mariastella Gelmini, in seguito alla scelta del suo partito, ha annunciato l’uscita da Forza Italia.

La seduta nell'aula della Camera è stata convocata per le 9 di questa mattina ma sospesa poco dopo, è stata riconvocata per le 12: nel margine di tempo, Draghi si reca da Mattarella per consegnare le dimissioni. Verosimilmente si andrà a elezioni anticipate, con il Governo Draghi in carica solo per gli affari correnti. La data più probabile è il 2 ottobre 2022.