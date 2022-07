Verona fanalino di coda dell'immobiliare: soffre il mercato della città

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati delle compravendite appena diffusi dall’Agenzia delle Entrate. Si conferma il buon momento del mercato immobiliare italiano che chiude i primi tre mesi del 2022 con 181.767 compravendite, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Tutte le grandi città italiane, in questo primo trimestre del 2022, evidenziano compravendite in crescita, eccezion fatta per Verona che segnala -17,3%.

Buon momento per il mercato immobiliare in tutta la regione Veneto con evidenti aumenti a Padova città (17,2%) e nella provincia di Belluno. Fanalino di coda Verona, che secondo i dati del Gruppo Tecnocasa, è l'unica città a chiudere il primo trimestre dell'anno con saldo negativo: -17,3%.

Numeri più confortanti, invece, se ci si sposta dal centro storico verso la provincia scaligera: attestato un + 4,2%.