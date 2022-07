Apindustria Confimi Verona: incontro di formazione su risorse umane e aziende

Le risorse umane e la loro evoluzione nelle aziende, con uno sguardo al passato per promuovere il presente. Questo il tema dell’evento formativo che Apindustria Confimi Verona organizza giovedì 21 luglio, a partire dalle 14.30, presso la Riseria Ferron – Ristorante alla Torre, in via Torre Scaligera a Isola della Scala (Verona).

Si tratta del seminario finale del Progetto di Apiservizi “L2 - HR Academy 2.0 - L'innovazione nella gestione delle risorse umane”, finanziato dalla Regione Veneto mediante il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. È la conclusione della terza e della quarta edizione dell’Accademia: percorso formativo specializzato per le PMI che desiderano crescere nella gestione delle risorse umane. L’iniziativa ha coinvolto 22 aziende e 80 destinatari, per più di 800 ore di formazione.

Il progetto è stato inaugurato lo scorso 1° dicembre con l’evento di apertura “HR e PMI: promuovere il benessere condividendo l’esperienza”, in cui i partecipanti sono stati coinvolti in laboratori di discussione. A Isola della Scala, dopo otto mesi di attività, vengono presentati i risultati del progetto e messe in atto alcune tecniche interattive ed esperienziali utili nel percorso.

Ai saluti del presidente dell’Associazione delle Piccole e Medie Imprese di Verona e provincia, Renato Della Bella, seguono gli interventi di Andrea Ceschi, professore associato in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona e di Lorenzo Scipioni, assegnatario di borsa di ricerca post lauream.

La tavola rotonda coinvolge tre testimonial aziendali: Clara Magnano, responsabile Risorse umane di Kelvin Srl; Matteo Casella, direttore generale di Fo.m.e.t. Spa; Martina Fadini, responsabile di amministrazione e personale di Tecnocurve Srl. A moderare la discussione è Mario Borin, vicedirettore di Apindustria e responsabile nazionale delle relazioni sindacali.

La giornata prosegue poi con l’intervento interattivo di Alice Manganotti, consulente aziendale per le PMI, e si conclude con il teatro-forum di Norberto Midani, professionista nel settore delle arti e dello spettacolo.

L’evento è realizzato in collaborazione con i partner di progetto, il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona e Siplo - Società Italiana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione. Partecipazione libera previa iscrizione contattando l’Ufficio Formazione di Apindustria Confimi Verona al numero 045.8102001.